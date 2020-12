"Mon fils de 5 ans est sûr que j'ai un pouvoir magique": Romain Grosjean revient sur son spectaculaire accident

l'accident

Romain Grosjean déclare avoir "vu la mort arriver. (...) Je suis resté 28 secondes dans les flammes mais cela m’a paru bien plus long, alors que j’ai tenté trois fois de m’extraire du baquet. Je n’ai pas perdu connaissance. Pour m’extraire du baquet, j’ai pu retirer ma ceinture, le volant n’était plus là, probablement envolé lors du choc. (...) Même à Hollywood, cela n’existe pas. Après cet accident, je suis heureux d’être en vie. Je ne sais pas si le mot miracle existe ou si on peut l'utiliser, mais en tout cas ce n'était pas mon heure".

la réaction de ses proches

"Mon fils de cinq ans, Simon, est sûr que j'ai un pouvoir magique, que j'ai un bouclier d'amour magique. Il a dit que c'est ça qui m'avait protégé, que j'avais su voler en dehors de la voiture. Ce sont des mots très forts des enfants. Mon grand Sacha de sept ans, lui, est plus dans le rationnel, il essaie de comprendre. Et ma petite dernière m'a fait un dessin pour les bobos de papa sur les mains. J'ai eu plus peur pour mes proches, mes enfants sont bien sûr ma plus grande source de fierté et d'énergie, que pour moi finalement".