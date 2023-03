Max Verstappen remporte haut la main le Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc en panne

Une formalité! Voilà à quoi a ressemblé le premier des 23 Grands Prix de la saison 2023 pour Max Verstappen.

Sous les sunlights de la manche d’ouverture, le champion néerlandais s’est offert un cavalier seul exempt de la moindre fausse note.

De quoi couper la ligne en roue libre, ou presque, devant le voisin de garage Sergio Pérez qui assure le doublé pour Red Bull.

Charles Leclerc? Zéro point!

Troisième sur la grille de départ, le Monégasque profite du train de pneus tendres neufs préservé lors de la Q3 pour déborder le Mexicain dès la mise à feu.

Si la Ferrari numéro 16 tient la cadence durant le relais initial, elle s’incline une fois chaussée les pneus durs.

La troisième place se profile droit devant. Mais elle s’envole au 42e tour quand Leclerc se gare en bord de piste.

"D’un coup, j’ai senti la perte de puissance", a ensuite lâché le vice-champion du monde 2022 au micro de Canal +. "Même si les Red Bull évoluaient sur une autre planète, on faisait une belle course, on pouvait prendre des bons points. Ils nous tendaient les bras. C’est dommage ".

Les problèmes de fiabilité persistent désespérément dans le camp du cheval cabré, au grand dam des tifosi.

Doublé par la surprenante Aston Martin de Fernando Alonso dans le money-time, Carlos Sainz, le coéquipier espagnol, a vu lui aussi le podium se dérober (4e). Mamma mia!