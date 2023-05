Max Verstappen remporte de main de maître le 80e Grand Prix de Monaco

Et à la fin, c’est Max Verstappen qui gagne.

Ce dimanche, à Monaco, rien n’aura entravé la chevauchée fantastique du taulier de la Formule 1. Même pas le ciel qui espérait brouiller les cartes en ouvrant ses vannes à l’abord du money-time.

Impérial, implacable, le Néerlandais volant est resté sur son petit nuage d’un bout à l’autre. Tous derrière et lui loin devant.

Après un décollage impeccable depuis la pole position, la Red Bull N°1s’échappe irrésistiblement. Le leader déroule sa partition sans bémol. Il gère la dégradation de ses gommes "mediums" de main de maître 56 tours durant! Jusqu’au début de l’averse qui transforme la piste en patinoire.

Tandis que d’autres perdent les pédales, et non des moindres (Sainz, Russel), "Super Max" reste en mode métronome et finit le job.

Il décroche ainsi sa 39e victoire en carrière, la 4e cette saison et la 2e au pied du Rocher (après 2021).

Le meilleur des autres? Fernando Alonso! Le vétéran espagnol, 2e à près d’une demi-minute (27’’9), parvient une fois de plus à tirer la quintessence de son Aston Martin pour engranger des gros points.

Le top 3 est complété par l’Alpine d’Esteban Ocon qui s’offre son troisième podium et redonne des couleurs à l’écurie française.

Rétrogradé de 3 places sur la grille de départ (6e) pour avoir gêné Lando Norris durant les qualifications, Charles Leclerc positionne la meilleure Ferrari du jour au 6e rang derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Un maigre butin pour l’enfant du pays qui devra encore patienter au moins un an avant de connaître la joie d’un podium à domicile.