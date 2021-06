Max Verstappen en pole position du Grand Prix de Styrie, Charles Leclerc septième

On ne l’arrête plus. Une semaine après sa démonstration magistrale sur la scène varoise du Grand Prix de France, Max Verstappen continue de mener la danse.

Alors que l’on attendait une réaction de Mercedes sur le rapide tracé de Spielberg, la Red Bull numéro 33s’est adjugée le temps de référence lors de la décisive Q3: 1’03’’841. Un chrono synonyme de sixième pole position en carrière pour le Néerlandais, qui en totalise trois désormais en 2021.

Si Valtteri Bottas termine 2e, c’est Lewis Hamilton qui figurera en première ligne, profitant de la pénalité de 3 places infligée au Finlandais.

Dans le sillage des deux ogres de la F1, Lando Norris (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull) seront en embuscade. Pierre Gasly hisse son AlphaTauri au 6e rang, juste devant la Ferrari de Charles Leclerc. "Je n’ai pas fait d’erreur, c’était un bon tour", commente le Monégasque. "Mais quand je vois l’écart avec Norris, ça fait mal... On verra ce que la course nous réserve. J’espère qu’elle me permettra d’évacuer le mauvais souvenir du Paul Ricard (16e, ndlr)."

Les déçus du jour s’appellent Carlos Sainz (Ferrari), 12e, Daniel Ricciardo (McLaren), 13e, et surtout Esteban Ocon (Alpine), seulement 17e, en pâle position par rapport à son coéquipier Fernando Alonso (9e).

Et maintenant? Qui réussira à transformer l’essai? Top départ ce dimanche à 15h.