LIVE. Course, coulisses, podiums... Suivez avec nous le Grand Prix de France de F1 au Castellet

Coulisses, ambiance dans les paddocks et les tribunes, rencontres avec les supporters et les pilotes, insolites... Ce dimanche 20 juin, entrez pour la première fois dans les conditions réelles de la course avec le live de Var-matin.

C'est la dernière ligne droite du Grand Prix de France de Formule 1, qui célèbre son grand retour ce dimanche après le report l'an dernier dû à la crise sanitaire. La course s'élance à 15h sur le circuit Paul-Ricard au Castellet. Les organisateurs attendent 15.000 spectateurs ce dimanche. Vivez l'événement avec nous en direct. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et petites vidéos sur pmayi@nicematin.fr. Nous les publierons sur notre site. Si vous utilisez notre application, le live est disponible ici.