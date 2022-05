"L’idole de Max, c’était Lewis !" Avant le Grand Prix de Monaco, le biographe cannois de Verstappen se livre

Sa boîte de vitesses à lui ne comprend pas de point mort. Déjà auteur de quatre livres vrombissants, dont "Circuit Paul Ricard, les seigneurs de la F1" (Éditions Gilletta) et "Lewis Hamilton, la route du champion" (City Éditions) sorti il y a un an, Daniel Ortelli enclenche la cinquième.

En compagnie de Thomas Woloch, notre confrère cannois, envoyé spécial de l’Agence France Presse sur les Grands Prix de Formule 1 de 2012 à 2016, raconte cette fois l’ascension vers les étoiles du nouveau patron du paddock, Max Verstappen. Rencontre avec un auteur au four et au moulin puisqu’il est aussi impliqué dans la dernière biographie en date de Fernando Alonso...

Daniel, si le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 n’avait pas accouché de ce dernier tour renversant, votre biographie de Max Verstappen existerait-elle aujourd’hui?

Peut-être pas... Notre confrère de RTL Frédéric Veille, directeur de collection chez City Éditions, m’a appelé le mardi suivant pour allumer le feu vert. Vu qu’il voulait sortir le livre le plus tôt possible, j’ai demandé à l’un de mes anciens élèves à l’école de journalisme de Cannes de me prêter main-forte. Thomas Woloch a 25 ans. Il vit à La Turbie, travaille à Monaco... et il adore les bagnoles. C’est lui qui a accompli le travail de recherche sur les débuts de Max et son ascension. Il a écumé la presse néerlandaise, les sites internet spécialisés afin de cerner les racines, l’origine de cette réussite.

Cet ouvrage est-il agencé comme le précédent sur Lewis Hamilton? Même approche? Même méthode?

C’est aussi construit comme une mosaïque, avec des morceaux encore plus petits. En fait, l’éditeur a décidé d’exploser le manuscrit initial assez classique. Il l’estimait pas assez léger, digeste pour des jeunes lecteurs. Mené tambour battant, en l’espace de deux jours, le lifting a abouti à ce découpage en 81mini-chapitres de deux ou trois pages maximum. Une trame révolutionnaire et inédite à mon avis dans un bouquin de sport auto.

La chronologie de sa vie est tout de même respectée?

Oui, absolument. On détaille dans l’ordre toutes les étapes de l’enfance et de l’adolescence. L’occasion de découvrir qu’il n’a pas tout gagné sur quatre roues comme le prétend la légende. La montée en puissance de Max ne fut pas aussi facile et fulgurante qu’on le pense. Il a parfois eu des moments de faiblesse, de doute. Son père (l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen, ndlr) lui mettait sans cesse une pression folle. Donc il s’est forgé un caractère phénoménal. De quoi enchaîner plusieurs saisons en gagnant peu. Regardez son parcours en F1: il n’avait remporté que dix Grands Prix entre 2016 et 2020, dans l’ombre des Mercedes, avant d’enchaîner ces dix victoires sur la route du premier titre suprême en 2021. À tous les étages, Max a fait preuve de patience. Et d’une persévérance inouïe.

À vos yeux, quelle est la principale similitude entre Max et Lewis?

L’un et l’autre sont des monstres de travail! Ils bossent comme des fous. Et chacun s’appuie sur un socle familial très fort, stable: le père, la mère... Idem concernant l’entourage: le manager, les amis... Figurez-vous que lors de ses recherches, Thomas a dégoté une interview du jeune Max lorsqu’il évoluait en karting. À 11 ans, en 2008, il a déclaré à un journaliste néerlandais: "J’ai un poster de Lewis dans ma chambre." Qui l’eut cru? L’idole de Max, c’était Lewis! Personne ne le savait, hormis ses proches. À Abu Dhabi, il s’est bien gardé de dire qu’il venait de détrôner son modèle...

Et la différence numéro 1?

Max ne se fixe pas de limites. Il n’a pas de tabou. Il est prêt à tout pour gagner. Compte tenu du statut qui est le sien désormais, Lewis contrôle plus son image, sa communication. Plus corporate, quoi! Et en piste, chacun a son propre style de pilotage, gère la dégradation des pneus et les stratégies de course à sa manière...

Quelle facette du personnage Max Verstappen avez-vous découvert en écrivant ce livre?

J’ai l’impression que c’est un mec très humble. Pas du tout frimeur. Il ne se la pète pas. En fait, beaucoup moins arrogant que l’impression qu’il donne dans le paddock, peut-être volontairement. Chez lui, il n’y a aucun bling bling. On ne dirait pas qu’il pèse autant d’argent... Par ailleurs, je pense que le titre l’a changé. Au volant, en conférence de presse, il semble plus serein. Comme libéré d’un poids.

La clé de sa réussite en 2021, vous la connaissez?

Quand Mercedes a eu un coup de mou en milieu de saison, il a sauté sur l’occase pour enquiller des gros points et creuser l’écart. Cette ouverture, il l’attendait depuis cinq ans! En face, ils ont réagi, ils sont revenus, mais pas assez. Le dénouement improbable du GP d’Abu Dhabi profite à Max parce qu’il est en position d’en profiter. Mais le titre, il l’a gagné avant, pas là. Il n’a commis aucune faute. Ou alors une seule, lorsqu’il résiste à l’attaque de Lewis à Silverstone. Si Max prend les 18 points de la 2e place ce jour-là au lieu d’abandonner, il est couronné avant Abu Dhabi.

Une biographie de Fernando Alonso que vous avez mise en route vient aussi de fleurir en librairie...

Clin d’œil du hasard, elle est sortie pile le même jour, le 11 mai dernier. L’idée a germé lors d’une discussion avec Loïc Chenevas-Paule, un journaliste sudiste qui m’avait contacté pour évoquer la bio d’Hamilton sur son blog. En parlant ensemble, on s’est dit que le cas Alonso méritait aussi un livre. Nous devions le cosigner. Mais quand j’ai vu sa motivation, son engouement, je me suis effacé. Loïc connaît le sujet sur le bout des doigts. Il écrit comme il respire. Donc il pouvait le faire seul. Et il l’a très bien fait, d’ailleurs. Je suis heureux de le parrainer et je recommande vivement cette lecture.

Maintenant, vous croisez les doigts pour que votre prochain sujet potentiel, Charles Leclerc, intègre à son tour la grande famille des champions du monde dès cette année?

On souhaite à Charles un tel destin. Mais à vrai dire, quelle que soit l’issue de la saison 2022, je pense qu’il y a une belle histoire à raconter sur l’éclosion d’un pilote de grand talent à Monaco, sur sa relation avec Jules Bianchi, entre autres. Après Lewis et Max, la logique veut que l’on se penche sur Charles, avec Thomas. Quoi qu’il advienne, c’est notre projet. On en a envie.

Séance de dédicaces ce jeudi à La Turbie

En préambule du 79e Grand Prix de Monaco, les auteurs des biographies "Max Verstappen, le sacre d’un champion" et "Fernando Alonso, des Asturies à Alpine" dédicaceront leurs ouvrages ce jeudi 26 mai. Rendez-vous à partir de 18h30 sur la place de La Turbie.