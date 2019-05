Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Monaco, déception pour Charles Leclerc

Jamais deux sans trois. Après 2008 et 2016, 2019 ! A 34 ans, Lewis Hamilton passe ainsi la troisième sur les tablettes du Grand Prix de Monaco. On pensait que le tenant du titre avait fait le plus dur la veille en décrochant la pole position. Mais non ! Longtemps menacé par la Red Bull de Max Verstappen, et devant composer avec un pneu avant gauche "complètement mort" en fin de course, le sacré pilote de la W10 numéro 44 a dû se cracher dans les mains pour décrocher le précieux trophée.

Alors qu’elle avait enchaîné cinq doublés depuis le début de saison, la machine à gagner Mercedes ne fait pas carton plein cette fois. Principal bénéficiaire de la pénalité de 5 secondes reçue par Verstappen pour une manœuvre dangereuse sur la pitlane, Sebastian Vettel a en effet réussi à intercaler sa Ferrari entre les deux Flèches d’Argent.

"Seulement" 3e, Valtteri Bottas voit son voisin de stand faire le break au championnat où Hamilton compte désormais 17 points de marge.

Charles Leclerc? Héros malheureux des qualifications, le jeune Monégasque, contraint de s’élancer du 15e rang à cause de l’incroyable bourde stratégique de la Scuderia Ferrari la veille, avait annoncé qu’il prendrait des risques afin de combler son handicap. Parole tenue. Celui-ci aura bel et bien animé le début de course, notamment en réussissant un dépassement millimétré sur Romain Grosjean à La Rascasse.

Même virage, même manœuvre, autre issue : quelques boucles plus tard, un accrochage avec la Renault de Nico Hülkenberg suivi d’un contact contre le rail brisera net son élan. Crevaison, puis abandon, sa SF90 étant trop endommagée.

Déjà éliminé ici en 2017 (en F2) et l’an passé (chez Alfa Romeo-Sauber), l’enfant du pays devra encore ronger son frein avant de voir le drapeau à damier à domicile.