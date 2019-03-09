Les voitures les plus folles exposées au Salon de Genève

GFG KANGAROO: "L’HYPER-SUV"
Photo T.P.
Fruit du bureau de style Giugiaro, le Kangaroo est un élégant et supersonique SUV 100 % électrique 4x4 animé par deux…
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