Les Formule E du Monaco E-Prix vont "électriser" le circuit du Grand Prix

Jamais trois sans quatre? Que nenni! Si la Formule E passe bel et bien la quatrième ce samedi à Monaco, les monoplaces électriques ne traceront plus des ronds face au port Hercule. Ce matin, sitôt entré en piste pour les premiers tours de chauffe, du côté de Sainte-Dévote, c’est à gauche qu’il faudra mettre les watts, à défaut de la flèche. Direction la grimpette de l’avenue d’Ostende, la bosse de la place du Casino, l’épingle du Grand Hôtel, l’angle droit du Portier et le trou noir du tunnel.

Après trois ans de bons et loyaux services, en 2015, 2017 et 2019, le tourniquet du port (1,76km) tombe à l’eau. Adieu court circuit! Et au diable les comparaisons avec la reine F1 qui n’ont pas lieu d’être...

Les FE "Gen2" (deuxième génération) se lancent à l’assaut du tracé du Grand Prix (3,33km) sans complexe. Crânement. Voilà une brillante manière de célébrer le nouveau statut d’une discipline côtoyant désormais la F1, le WEC (endurance), le WRC (rallye) et le World RX (rallycross) au rang des championnats du monde FIA.

Septième manche de la saison 7, Monaco fait exception sur le calendrier 2021. Ici, il n’y a qu’une seule course et non deux comme partout ailleurs, de Riyad à Berlin via Rome, Valence, Puebla, New York et Londres. Le nom du prince de ce 4e E-Prix sera connu aux alentours de 17h, au bout des 45 minutes et un tour de la course. Qui rejoindra Sébastien Buemi (2015, 2017) et Jean-Eric Vergne (2019) sur les tablettes? Peut-être que l’un ou l’autre marquera une fois de plus le palmarès de son empreinte. Guère verni lors des étapes précédentes, le pilier suisse du team Nissan e.Dams, pâle 22e de la hiérarchie actuelle, reprendrait ainsi des couleurs. Quant au Français survolté du camp DS Techeetah, unique champion FIA FE puissance 2 (2018, 2019), et 7e du classement pilotes provisoire, un second triomphe consécutif au pied du Rocher le replacerait illico à la pointe du combat.

Pour l’instant, en FE comme en F1, c’est Mercedes qui mène la danse. Venue gonfler le contingent des constructeurs "branchés" en 2019, la firme à l’étoile ne vise rien d’autre que le firmament, là aussi.

Vice-champion 2020, le Belge Stoffel Vandoorne lorgne fort logiquement la marche supérieure. Redoutable sprinteur dans l’exercice des qualifications, l’ex-coéquipier de Fernando Alonso chez McLaren compte aujourd’hui un succès (course 2 à Rome)... et neuf longueurs de retard sur l’autre serviteur de la marque de Stuttgart, Nyck de Vries.

Vainqueur pour sa part en Arabie saoudite (C1) et en Espagne (C1), le Néerlandais, champion FIA Formule 2 2019, se verrait bien réussir la passe de trois synonyme de break en tête au cap de la mi-saison.

Toutefois, la concurrence s’annonce féroce. Jaguar Racing (Sam Bird et Mitch Evans), Audi Sport (René Rast), DS Techeetah (Vergne et Antonio Félix da Costa) et BWM Motorsport (Jake Dennis) sont en embuscade. Sans oublier le commando monégasque Venturi (Edoardo Mortara, Norman Nato) qui joue à domicile avec une chaîne de traction Mercedes sous le capot.

Allez, direction le Casino.

Faites vos jeux!