Les essais libres du Grand Prix vus d’une terrasse privative

Quoi qu’il arrive, après avoir été accueillis et guidés par des hôtesses, les passionnés d’automobile sont chouchoutés dès leur arrivée. Jusqu’au départ. Hier matin, dans ce vaste appartement, ils étaient une petite quinzaine à se délecter du doux vrombissement des monoplaces, dont des invités et partenaires de l’agence locale. Veepee (le nouveau nom de vente-privee.com), l’AS Monaco ou encore les organisateurs du Mondial Paris Motor Show, qui ont été bien inspirés.

"En assistant toute la journée au Grand Prix, on s’imprègne de l’ambiance qui règne ici, explique Jean-Briac Dalibard, le directeur communication et digital du premier salon automobile mondial. On est conscient qu’on a des spectateurs passionnés en commun avec le Grand Prix de Monaco, alors on observe, on compare, on analyse pour voir ce qui fonctionne ou pas. Sans faire du copier-coller, on s’inspire des bonnes pratiques des organisateurs. Pourquoi ne pas envisager d’être nous aussi présent ici dans une structure en dur, comme on en a une aux 24 heures du Man?" D’autant plus que la plus grande partie de sa clientèle est hors d’Île de France.

"Un rêve éveillé"

À côté, on retrouve un couple valbonnais. Catherine a déboursé 300 euros par personne pour offrir une sacrée surprise d’anniversaire à son mari, Thierry. Un passionné de mécaniques et notamment des Porsche qui roulaient, hier, en fin de journée.

"C’était vraiment pour marquer ses 60 ans avec mes enfants. J’avais hésité à suivre cette journée d’un yacht mais la vue en hauteur semble bien meilleure. Jusqu’à ce matin, c’était une surprise. Il pensait aller jouer au golf sur les hauteurs de Monaco", explique-t-elle.

On est loin des tarifs à quatre chiffres du dimanche mais qu’importe, le couple vit là "un rêve éveillé". "C’est le but, sourit Nathalie Vuillet. On veut offrir la plus belle expérience possible sur le Grand Prix le plus unique au monde."