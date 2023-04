7 photos pour revivre le stage des commissaires de piste de l'Automobile club de Monaco en marge du E-Prix et du Grand Prix de F1

Ils sont indispensables. Garants de la sécurité, "le maître-mot" selon Jean-Michel Matas commissaire général adjoint de l’Automobile Club de Monaco. Ce dernier, comme chaque année, a organisé au chapiteau de l’espace Fontvieille le stage des commissaires de pistes qui veilleront au bon déroulement du E-Prix et du Grand Prix de Monaco les 6 et 28 mai prochains.

Particularité en Principauté, les nouveaux mais aussi les anciens doivent passer cette étape cruciale pour se placer le long du circuit le jour J.

Pour cela, les commissaires doivent passer une série d’ateliers. Huit sur deux jours. Encadrés par l’équipe bénévole de formation des commissaires, les stagiaires d’un week-end sont guidés, accompagnés mais aussi scrutés de très près pour éviter le pire. Pour être noté aussi, ce qui va définir leur sort.

Outre la case feu, supervisée par les pompiers de Monaco, il y a d’abord un atelier secourisme "qui est obligatoire", rappelle Jean-Michel Matas, où la Croix-Rouge monégasque anime une simulation de brancardage.

Il y a aussi l’atelier "passage de rail ", un mouvement qui peut paraître anodin mais qui, mal exécuté, peut avoir de lourdes conséquences sur la course.

L’intervention probablement l’une des séquences les plus importantes sur une course. "On leur fait manier une voiture, la faire garer, reculer... Ils sont 6 sous la direction d’un chef de poste." Ils sont filmés pour ensuite pouvoir débriefer. Il y a aussi le grutage, avec une voiture manipulée dans les airs. Ou encore la délicate mission de récupérer un obstacle sur la piste puis revenir derrière les rails.

L’atelier "Gazelle" regroupe tous les tests physiques. Comme porter des extincteurs, marcher en équilibre, tracter une boîte de vitesses de 30 kg sur des patins... "C’est l’épreuve qui leur fait le plus peur. Surtout les nouveaux, ils se demandent ce qu’on va leur faire faire (rires)."

Il y a aussi un atelier « électrique » notamment pour le E-Prix avec "tout un respect de normes à s’assurer".

Enfin, les candidats doivent passer par la case "drapeaux". "C’est la signalétique", explique Jean-Michel Matas. Pour le stage, les candidats devaient suivre ce qu’il se passait un circuit de kart spécialement aménagé pour l’occasion et brandir le drapeau adéquat.

Jaune c’est le danger potentiel, jaune agité c’est danger grave, rouge c’est l’arrêt de la course et le jaune et rouge représente le changement d’adhérence en cas de pluie ou d’huile sur la piste. Enfin le vert signifie un retour à la normale.

Parmi les 60 nouveaux sur les 483 commissaires en lice, "6 ou 7 devraient être écartés" dans les jours à venir après concertation. À noter que 28% des nouveaux candidats étaient des femmes.