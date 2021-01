Les bolides électriques de l'e-Trophée Andros négocient le virage d'Isola 2000 ce week-end à huis clos

Sur le calendrier de l’e-Trophée Andros, le Nouvel An, c’est maintenant ! À Isola 2000 et nulle part ailleurs.Ce vendredi (course 1) et ce samedi (course 2), les givrés du volant retrouvent enfin l’Hexagone et les Alpes.Trois semaines après avoir dégourdi leurs semelles du côté d’Andorre, les voilà au pied d’une sacrée montagne : quatre week-ends de glisse non-stop jusqu’au crépuscule du mois de janvier !

Autant dire que la tension va monter en flèche dans les rangs d’une série hivernale négociant là sa saison 2 100 % électrique.

Le leader actuel ? Panis. Aurélien Panis ! Alors que son illustre père? Olivier Panis, est désormais branché sur courant alternatif - team manager à temps plein, pilote à temps partiel -, Panis Junior semble se plaire au sommet. Non content d’avoir détrôné Jean-Baptiste Dubourg en 2020, le nouveau roi de la glace entend enfoncer le clou tout de suite. La preuve : sur le tourniquet de la principauté pyrénéenne, il a imposé son Audi A1 d’emblée avec 60 kilos de lest. Même surpoids, second podium (3e) le lendemain, de quoi lui permettre d’entrer en scène ce vendredi avec un petit pécule d’avance : 4 points, c’est tout !

Pourquoi ils roulent

Si la manche d’ouverture savoyarde du 32e e-Trophée Andros a été reportée en fin de saison, les autres étapes respectent le calendrier prévu. "Les 5 et 6 décembre, la station de Val Thorens était fermée", explique Max Mamers, l’organisateur.

"Comme les remontées mécaniques sont à l’arrêt depuis le début de l’hiver, elle a ouvert ses portes plus tard, juste avant les vacances de Noël."

ntre Andorre (18-19 décembre) et Serre Chevalier (16-17 janvier), Isola 2000 accueille donc ce week-end la première étape française.Une épreuve disputée à huis clos, naturellement, avec un timing modifié afin de respecter le couvre-feu à 18 heures en vigueur dans les Alpes-Maritimes.

"Nous avons reçu le feu vert de la Fédération Française du Sport Automobile conformément aux directives émanant du ministère en charge des Sports", précise le maître d’œuvre.

"À l’instar de la Ligue 1 ou du Top 14, le Trophée Andros coche les trois cases requises : sportifs professionnels, équipes professionnelles et droits télé."

Ce vendrdi et ce samedi , le paddock niché au pied de pistes de ski désespérément vides respectera le même protocole sanitaire que les stades : test PCR et port du masque obligatoires, gestes barrières et distanciation physique de rigueur. Seuls les concurrents, pilotes et membres des écuries (pas d’accompagnants, ni famille, ni amis), les officiels et certains médias pourront y accéder.

A suivre sur vos écrans

Live streaming ce vendredi à partir de 15 h, ce samedi à partir de 10 h 30 (www.tropheeandros.com)

Résumé ce dimanche à 19 h 45 (Canal + Sport)