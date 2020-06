L'équipe de la princesse Charlène de Monaco se prépare pour les 24 Heures du Mans

Cette volonté se traduit par la voiture 54, qui prendra le départ de la compétition virtuelle le 13 juin prochain, sous l’étendard StrongTogether.

La Ferrari 488 GTE portera à la fois les couleurs de la Principauté de Monaco et celles de la Fondation Princesse Charlène.

Aux commandes, trois pilotes professionnels de renom : Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Francesco Castellacci, et un pilote simracer Tony Mella.

Le design de la voiture qui prendra le départ de cette compétition numérique a été imaginé par Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlene et dessiné par la société Rydesign.

Et même si c’est une course virtuelle, afin de favoriser la cohésion d’équipe et pour tenir la distance pendant 24 heures, Giancarlo, Francesco et Tony piloteront ensemble le 13 juin depuis Monaco, en liaison constante avec Felipe Massa qui sera au Brésil.