L'envers du Grand Prix de F1 de Monaco dans l'émission 66 minutes ce dimanche sur M6

Leur course aura duré une semaine de plus que celle des pilotes. Six jours pour dérusher, trier et monter des centaines d’heures d’images tournées pendant le Grand Prix de Monaco.

C’était le défi des équipes de Patrick Spica Productions qui ont passé la semaine dernière en Principauté avec trois caméras pour filmer les coulisses du 79e Grand Prix en vue d’un documentaire de 40 minutes qui sera diffusé sur M6 dans l’émission 66 minutes: grand format, ce dimanche à 17h20.

Le sujet est né d’une "envie commune" entre le producteur et la chaîne. "Mais ce n’est pas du tout un reportage sous un angle sportif", prévient Patrick Spica, qui l’an dernier déjà avait réalisé pour Canal+ un long format sur le montage du circuit. Un épisode de plus dans la large collection de documentaires qu’il a consacré à la Principauté.

Cette fois, ses équipes ont suivi les acteurs qui font ce Grand Prix dans l’organisation: des loueurs de terrasse aux chefs de restaurants, "en somme toute la machine commerciale qui se met en place autour de cet événement parmi les plus médiatiques au monde, pour montrer comment Monaco se mobilise".

Dans les pas du souverain

Outre ces acteurs économiques, c’est le prince Albert II aussi qui - comme il l’a déjà fait plusieurs fois pour les équipes de Patrick Spica - a ouvert son agenda aux caméras pour se laisser suivre dans une réunion de travail, au match de football caritatif sur la pelouse du stade Louis-II. Ou lors de son tour de circuit avec l’influenceur GMK.

Le documentaire réalisé par Lætitia Kretz et Sébastien Gilles compte une galerie de portraits, du chef du Maya Bay engagé dans cette semaine de forte affluence, à un loueur de terrasse. En passant par l’ambiance sur les yachts privatisés pour l’occasion.

"À chaque fois, des emplacements privilégiés pour montrer des points de vue exclusifs", ajoute Patrick Spica. Les équipes ont aussi suivi trois jeunes fans de Formule 1 venus humer l’atmosphère monégasque.

"Nous avons mis les gros moyens pour livrer le reportage à temps", promet le rédacteur en chef Sigor Ibanez qui a coordonné les équipes en tournage à Monaco la semaine dernière puis en montage à Paris ces derniers jours. "Et même si on n’y verra pas la course, les coulisses sont aussi parlantes, c’est un documentaire très riche."