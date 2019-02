L’écurie monégasque de Formule E Venturi retrouve le chemin du podium à Mexico

L’emblématique Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico avait fait le plein, ce samedi: environ 40.000 passionnés ont ainsi profité d’une course pleine de rebondissements. Dans la matinée, les essais libres des deux pilotes du team Venturi annoncent la couleur, chacun terminant l’une des sessions en deuxième position.

Alors que la température sur le tracé atteint les 40°C, le Brésilien Felipe Massa prouve une fois encore sa valeur sous la pression, se qualifiant en troisième position pour la course, suivi par Edoardo Mortara, neuvième sur la grille.

Sixième et septième en début de course, Massa et Mortara évitent les embûches. En raison d’un mauvais calcul de gestion de l’énergie restante, Massa se voit toutefois contraint de composer avec une puissance nettement réduite lors du dernier tiers de l’épreuve. A trois tours de la fin, Mortara dépasse son coéquipier.

Pour l’Italo-Suisse, le tour final est providentiel : sa conservation de l’énergie et sa patience payent alors que plusieurs de ses concurrents se retrouvent privés de jus, ce qui lui permet de remonter à la troisième place derrière le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), vainqueur, et le Portugais Antonio Felix da Costa (BMW i Andretti), 2e.

Massa termine quant à lui 8e, enregistrant là ses premiers points officiels en Formula E, un résultat globalement très positif pour l’écurie monégasque.

"Quatrième le mois dernier à Santiago du Chili, et maintenant troisième à Mexico, je suis tellement heureux de ces deux résultats", jubile Mortara.

"Pour se classer, il faut faire la course parfaite. La voiture, l’écurie et le pilote doivent tous donner leur meilleur. Le début, c’était de la folie pure. Tout le monde se battait, c’était dingue. J’ai décidé de rester en retrait, de me concentrer sur mon pilotage et finalement, ça sourit. L’équipe a travaillé avec tant d’acharnement... Je suis très fier d’eux et je suis vraiment heureux de partager ce résultat avec eux. Il nous reste beaucoup à apprendre, mais je crois que nous avons prouvé que notre voiture s’améliore de course en course et je souhaite que ça continue comme ça."

La prochaine échéance? Rendez-vous le dimanche 10 mars, à Hong Kong, théâtre de la cinquième manche du Championnat FIA Formula E.