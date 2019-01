Le Turini tranchera 0

C’est sans doute un clin d’œil du destin. Quarante ans après l’inoubliable nuit magique de Bernard Darniche et Alain Mahé (voir page suivante), le Turini, cette montagne ô combien sacrée du sport automobile, enfilera à nouveau sa robe de juge de paix ce matin, épaulé pour l’occasion par son voisin, le col de Braus.

Alors que l’apothéose azuréenne du 87e Rallye Monte-Carlo se profile droit devant, avec deux passages programmés d’une part entre La Bollène et Peira Cava (ES 13 et 15), et de l’autre sur la rampe de lancement de La Cabanette, en surplomb...