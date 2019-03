Le tapis d’une partie du circuit de F1 refait à neuf

À quelques semaines du ePrix (le 11 mai) et du Grand Prix de Formule 1 (le 26 mai), la Direction de l’Aménagement urbain va procéder, comme chaque année, à une opération de réfection de la chaussée d’une partie du circuit.

Le principe

Cette année, les portions réalisées sont les suivantes : boulevard Albert-Ier, avenue d’Ostende, avenue Kennedy, quai des États-Unis et chicane du grand prix, route de la piscine et darse nord, bas de l’avenue des Spélugues et Portier.

Ces opérations de réfection des enrobés s’effectuent en deux phases. La première concerne le rabotage de la partie supérieure de la chaussée sur une profondeur de 5 cm. La seconde consiste à déposer la couche d’asphalte et de reconstituer la chaussée.

L’enrobé utilisé sur le circuit de F1 a des propriétés qui répondent aux exigences de la Fédération internationale du sport automobile avec une formulation spécifique au passage des F1, plus performant notamment en matière d’arrachement et de résistance.

Le calendrier

Afin d’impacter le moins possible la circulation, ces travaux se dérouleront essentiellement de nuit à partir du lundi 1er avril, selon le programme suivant :

Boulevard Albert-Ier

Rabotage : nuit du lundi 1er au mardi 2 avril de 20 h à 6 h.

Pose d’enrobés : nuit du mardi 2 au mercredi 3 avril de 20 h à 6 h.

Avenue d’Ostende

Rabotage : nuit du mardi 2 au mercredi 3 avril de 20 h à 6 h.

Pose d’enrobés : nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril de 20 h à 6 h.

Avenue Kennedy

Rabotage : nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril de 20 h à 6 h.

Pose d’enrobés : nuit du jeudi 4 au vendredi 5 avril de 20 h à 6 h.

Quai des États-Unis et chicane du Grand Prix

Rabotage : nuit du lundi 8 au mardi 9 avril de 20 h à 6 h.

Pose d’enrobés : nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril de 20 h à 6 h.

Route de la piscine, darse Nord

Rabotage : nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril de 20 h à 6 h.

Pose d’enrobés : nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril de 20 h à 6 h.

Bas de l’avenue des Spélugues et Portier

Rabotage et enrobés : nuit du jeudi 11 au vendredi 12 avril de 20 h à 6 h.