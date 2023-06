Le Rallye Monte-Carlo remettra le cap sur Gap en janvier 2024

"En raison de travaux importants ne permettant plus de disposer de l’ensemble des surfaces nécessaires pour l’aménagement du parc d’assistance et des différentes infrastructures en Principauté, le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a opté pour un retour dans le département des Hautes-Alpes, plus précisément à Gap, ville hôte de 2014 à 2021", justifie le communiqué de l’ACM diffusé ce mardi.

Disputé sur des routes très majoritairement sèches en 2022 et surtout cette année, entre Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence, le Rallye Monte-Carlo remet ainsi le cap au nord.

La ville de Gap avait annoncé qu’elle accueillerait à nouveau la course l’an prochain dès l’issue de l’édition 2023 remportée par la Toyota Yaris de l’enfant du pays, Sébastien Ogier. Une information non confirmée par l’organisateur jusque-là.

Programmé du 22 au 28 janvier 2024, le 92e Monte-Carlo fera étape dans le 05. Mais "le départ officiel, l’arrivée de l’épreuve et la cérémonie de remise des prix continueront d’être organisés à Monaco", précise-t-on.

Reste maintenant à connaître le parcours. Rendez-vous fixé à la fin du mois de juillet.