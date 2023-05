Le pilote suisse de Formule E Edoardo Mortara veut voir Maserati "monter encore en puissance" lors du 6e Monaco E-Prix

On avait pris l’habitude de le voir animer la course au titre mondial estampillé FIA Formule E. Vice-champion en 2021 (1 victoire), bon 3e l’an dernier (4), Edoardo Mortara, solide pilier du team monégasque Venturi depuis 2017, envisageait sans doute de garder la cadence avec Maserati, le prestigieux successeur qui s’appuie sur la même équipe technique basée en Principauté. Espoir déçu pour le natif de Genève (36 ans) relégué en pâle position avant le 6e Monaco E-Prix, ce samedi. Un virage synonyme de déclic, peut-être...

Edoardo, voilà quatre mois, juste avant l’E-Prix d’ouverture, si on vous avait dit que vous occuperiez la 20e position du championnat avec 5 points aujourd’hui au cap de la mi-saison, quelle aurait été votre réaction?

Difficile à imaginer. D’une année à l’autre, la situation peut varier, évoluer, je le sais. En 2021 et 2022, on jouait devant, on était extrêmement compétitif. Cette saison, ça s’avère beaucoup plus compliqué. Néanmoins, il y a du positif à retenir des derniers week-ends de course. Au fur et à mesure, nous arrivons à extraire de plus en plus de performance de notre voiture. C’est ce qui compte. L’équipe vient de négocier un virage important. Nouvelle identité: Maserati. Nouvelle auto: la Gen3. Et nouveau fournisseur de powertrain puisque Stellantis a succédé à Mercedes. Quand il y a énormément de changements comme ça, il faut savoir reconstruire, s’adapter. On s’attelle à la tâche.

En décembre 2022, Maserati MSG Racing avait signé le meilleur chrono des essais de présaison. Là, elle figure au 7e rang du championnat teams avec 29 points. Quel est son vrai niveau?

Le niveau de l’équipe, on le connaît. Elle a fini vice-championne l’an passé (2e à seulement 25 pts de Mercedes, ndlr). Un résultat qui ne doit rien au hasard. Notre défi actuel, en fait, il consiste à exploiter pleinement cette nouvelle monoplace tout le temps. Lors de la répétition générale à Valencia, nous y étions parvenus. Ensuite, les premières manches furent plus compliquées. Pour l’instant, il nous manque de la constance. Mais quand on fait le job correctement, l’auto figure aux avant-postes. Ça, c’est quand même positif.

Il paraît que cette monoplace Gen3 constitue un double challenge technique et physique très complexe. Vous confirmez?

Oui. Côté technique, pour les ingénieurs, il y a beaucoup plus de paramètres à gérer. Nous ne sommes qu’au début du cycle, donc il faut expérimenter pas mal de données sur les logiciels. Souvent, ce qui fonctionnait sur la Gen2 ne marche pas sur la Gen3. Donc c’est un sacré remue-méninges. Même chose physiquement puisque l’ajout d’un moteur électrique sur l’essieu avant alourdit une direction qui, a fortiori, n’est plus assistée.

Où situez-vous les principaux progrès?

L’augmentation de la puissance saute aux yeux, surtout en mode qualif’, quand vous disposez des 350kW. Et je citerais aussi l’efficacité en course. Le moteur électrique greffé à l’avant permet une régénération bien supérieure. En roulant, on recharge beaucoup plus que par le passé.

Au poste de Team Principal, James Rossiter a été nommé en remplacement de Jérôme d’Ambrosio. L’un et l’autre ont eu une carrière de pilote avant de devenir patron. À vos yeux, c’est important?

Important, je ne pense pas, non. Mais c’est un plus, probablement. Sans doute qu’ils comprennent mieux les problèmes que peuvent rencontrer leurs pilotes. Pour parler d’eux, ils ne possèdent pas le même caractère. Et ils ont des approches différentes de leur fonction. Jérôme a beaucoup apporté à l’équipe. James en fait de même maintenant, à sa façon.

Vous avez longtemps roulé pour Audi et Mercedes en DTM. Côté Formule E, après cinq ans sous le pavillon monégasque de Venturi, vous voilà pilote Maserati. Ça représente quoi pour vous qui possédez des racines italiennes?

Je suis moitié suisse et moitié italien, c’est vrai, de par mon père. Donc il y a un sentiment de fierté. Et je ne vous cache pas vivre assez mal le fait que l’on peine à obtenir des résultats. J’aimerais tellement hisser cette marque en haut des classements. Bon, il reste huit courses devant nous. J’espère que l’on arrivera à bien finir la saison.

L’E-Prix à domicile de Maserati, c’est Rome, pas Monaco. Donc vous abordez cette manche en Principauté avec moins de pression que par le passé, non?

Pas vraiment. L’équipe s’appelle Maserati MSG (Monaco Sport Group). Elle est installée ici, au pied du Rocher. Désormais, on a deux étapes à la maison: Monaco et Rome (deux courses les 15 et 16 juillet prochains)!

Le tracé de Monaco ne vous a pas trop souri ces dernières années. Cela génère-t-il un surcroît de motivation?

Vous pouvez même dire qu’il ne m’a jamais réussi. Il y a des endroits comme ça... Plus motivé qu’ailleurs? Que d’habitude? Non! Motivé, je le suis à bloc, croyez-moi. Chacun de nous a très envie de faire briller les couleurs Maserati MSG, quel que soit le tracé.

À quoi pourrait ressembler une belle seconde moitié de saison?

Il faudrait prolonger la dynamique actuelle. Monter encore en puissance. On ne vise pas un résultat en particulier. Ce qui prime, c’est de trouver la clé de la constance. Le sésame qui nous permettra d’être compétitifs le plus souvent possible, autant lors des qualifications qu’en course.

Et l’objectif personnel d’Edoardo Mortara, quel est il? Finir mieux classé que son jeune équipier?

Non! Être derrière son voisin de garage, ça ne fait jamais plaisir, bien sûr. S’il obtient des résultats, c’est bien pour lui. Bénéfique pour l’équipe, également, donc pour moi, quelque part. Dans l’immédiat, je veux d’abord gagner en confiance avec la voiture. Il y a des évolutions qui arrivent. De quoi améliorer mon feeling, j’espère. Si j’étais sans cesse derrière lui en ayant le plein de confiance, sûr que je me poserais des questions. Mais ce n’est pas le cas.