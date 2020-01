Le pilote le plus titre du Trophée Andros est de retour dans le paddock d'Isola 2000 et on l'a rencontré

Dans le paddock de l’étape isolienne de l’e-Trophée Andros, c’est un come-back qui ne passe pas inaperçu.

Disparu des écrans radars de la série hivernale depuis belle lurette, Yvan Muller brise à nouveau la glace. Non pas au volant de l’une de ces bêtes de course électriques faisant des étincelles sur le tourniquet où l’Alsacien tout terrain empilait jadis coupes et couronnes.

L’as de la glisse, qui vient de négocier le virage de la cinquantaine, tient les commandes du Yvan Muller Racing. Equipe ayant pour le moins réussi son entrée en scène, le mois dernier, grâce à un certain Yann Ehrlacher, le fils de sa sœur aînée, Cathy Muller, elle-même ancienne pilote de renom (karting, monoplace). Entre un briefing technique et le top départ de la course 1 (voir ci-dessous), le « tonton-patron » fait un break. Contact !

Le jour de votre 10e titre, en 2006, si on vous avait prédit un retour dans le paddock du Trophée Andros 14 ans plus tard en tant que patron de l’écurie Yvan Muller Racing...

Sans doute aurais-je répondu que tout est possible. Même si mon esprit se situait alors à mille lieues de toute idée de reconversion, car je me concentrais pleinement sur ma carrière de pilote.

Quel souvenir de ce règne longue durée sur la glace trône en pole position dans votre mémoire ?

La première victoire garde une place à part. C’était la course finale du Trophée Andros 1995, à Super Besse. Le week- end précédent, lors des 24 Heures de Chamonix, l’auto (une BMW 318 Ti affûtée par l’équipe varoise Oreca, ndlr) avait pris feu. Presque totalement détruite ! Côté atelier, à Signes, les mécanos s’étaient défoncés pour la reconstruire en quelques jours. Si je portais encore les stigmates de ce coup de chaud, on avait gagné avec la manière en Auvergne. Inoubliable !

Comment cet engagement a-t-il pris forme ?

L’an dernier, quand Max Mamers est venu vers moi afin d’évoquer sa formule 100 % électrique rebaptisée e-Trophée Andros, je me suis dit pourquoi pas ? D’une part, cela permet au team de meubler l’hiver, même s’il n’y a pas de saison creuse. L’attrait de la nouvelle technologie a également pesé. Il s’agit d’un challenge dans l’air du temps. Et pour nous, c’est une occasion supplémentaire de pousser de jeunes pilotes, de leur mettre le pied à l’étrier.

En arrivant à Val Thorens, vous pensiez Yann capable de remporter la course 1 ?

Pas vraiment, non. Le voir gagner si tôt, d’entrée, ce fut une réelle surprise. Vous le savez, le Trophée Andros est une affaire de spécialistes. Chez nous, Franck (Lagorce, l’autre pilote Elite Pro du team YMR) cumule environ 25 saisons d’expérience. Même Dubourg (le quadruple champion en titre), aujourd’hui, il a plus roulé que moi sur la glace. Alors comment imaginer une telle issue avec zéro borne au compteur ? C’est juste exceptionnel.

La clé de la réussite ?

Le week-end avait mal débuté. Lors des essais libres, il arrache une roue en tapant un mur de neige. Ensuite, ses chronos laissent à désirer. Il est loin de Franck. Donc je me suis mis en colère. Remobilisation générale. On a beaucoup travaillé en peu de temps. De quoi assembler tous les paramètres nécessaires...

Entre Yvan et Yann, quelles sont les similitudes ? Et les différences ?

Il y a beaucoup de différences, heureusement pour lui ! Yann n’a hérité que de mes bons côtés. C’est un gentil mec, lui. A 23 ans, bien sûr qu’il possède quelques défauts de jeunesse. Mais ce garçon ne rechigne pas à la tâche. Un vrai bosseur. Qui plus est à l’écoute, et ouvert à la critique quand celle-ci s’avère constructive.

Aujourd’hui, que doit-il améliorer en priorité ?

L’essentiel, ici, c’est de savoir s’adapter rapidement à l’état d’un terrain évoluant sans cesse entre glace vive, ornières et macadam. Yann va beaucoup progresser dans ce domaine cette saison. Mais autour de lui, toute l’équipe doit grandir. La discipline a beaucoup changé depuis mon départ. Chaque week-end, on apprend sur le tas.

Yann occupe le 3e rang du général avant l’étape d’Isola 2000. Finir la saison dans le top 3, c’est possible ?

On peut dire que notre saison est déjà réussie. Mais pas question de se contenter de cette victoire initiale. Au début, je n’aurais pas placé la barre à un tel niveau. Maintenant, naturellement, il faut revoir l’objectif à la hausse. Le top 3 constitue une cible réaliste. Je serai déçu si on ne l’atteint pas.

Vous avez repris le volant sur les circuits de la Coupe du monde des Voitures de tourisme pour accompagner Yann. Pourquoi restez-vous à pied ici ?

Je ne vous cache pas que l’envie m’a titillé. Donc le sujet a été abordé. Bon, comme mon emploi du temps était déjà bien rempli cet hiver, mieux valait rester prudent. Sur le front du WTCR, je suis sorti de ma retraite à la demande de Lynk & Co (la firme chinoise qui a remporté le titre teams en 2019). Là, notre équipe étant novice sur la glace, je préfère coiffer uniquement la casquette de manager.

Cette Andros Sport 01 ne vous tente pas ?

Figurez-vous que j’ai bouclé cinq tours sur ce tracé, dimanche dernier. Il restait un peu de jus dans les batteries à la fin de notre journée d’essais. L’occasion de comprendre comment l’auto fonctionne, de découvrir d’autres sensations, sans bruit, hormis celui des clous. Et aussi de constater que j’ai gardé un bon feeling sur la glace...

Tout est possible, dites-vous. Donc un come-back du pilote Yvan Muller en 2021 n’est pas exclu ?

Non. Mais ce n’est pas du tout d’actualité en ce moment. Idéalement, moi, l’an prochain, je me vois encore diriger l’équipe, conseiller les pilotes, faire l’ingénieur. De préférence avec le soutien d’un constructeur. Si on représente une marque et que celle-ci me demande de rouler, bien sûr, je reconsidérerai ma position.

Pour conclure, dites-nous : le roi de la glace qui battra votre record est-il déjà né ?

Je ne sais pas. Moi, j’ai gagné dix titres en onze saisons. Peut-être que mon neveu fera mieux...

Le programme

Samedi 11 janvier (course 2) : 1re manche qualificative (14 h) ; 2e manche qualificative (15h55) ; super pole (17h05) ; finales et super finales (17h50) ; podiums (20h30) Accès libre (paddock et bords de piste)