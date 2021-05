Le pilote grassois Théo Pourchaire décroche sa première victoire en F2 à Monaco

Il en rêvait, il l’a fait. Deux jours après s’être adjugé la pole position de main de maître, Théo Pourchaire n’a pas tremblé un instant.

Un départ impeccable, une domination implacable et, après 42 tours, le voilà sur la plus haute marche du podium princier. Vainqueur de la course principale du championnat FIA F2 à Monaco, s’il vous plaît!

Sa première Marseillaise à ce niveau, le natif de la cité des parfums (17 ans), vice-champion FIA F3 2020, est allé la chercher comme un grand. D’abord en réussissant son envol devant le redoublant russe Robert Schwartzman, voisin de première ligne. Ensuite en empilant les tours avec une régularité de métronome. En gérant l’usure de ses pneus avec une aisance déconcertante.

Rien à signaler lors du changement de roues obligatoire. Derrière, au contraire, Schwartzman voit la 2e place s’envoler à cause d’un cafouillage de ses mécanos au pit stop.

Rien n’arrêtera plus le leader. Pourchaire coupe finalement la ligne de la délivrance devant l’Australien Oscar Piastri, 2e à 2’’8, et le Brésilien Felipe Drugovich, 3e à 14’’2.

"Je ne peux pas le croire," s’est-il réjoui avec un sourire taille banane avant la douche pétillante. "Je viens de vivre un week-end complètement fou sur ce circuit que je découvrais. Décrocher la pole et la victoire ici, devant la famille et les amis, c’est un frisson exceptionnel."