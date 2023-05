Le pilote de Formule E Maximilian Günther et le sprinteur Caleb Ewan partagent leur feeling sur le circuit du Grand Prix de Monaco

Dans leurs disciplines respectives, le cyclisme et la Formule E, ils sont des mordus de vitesse. Toutes proportions gardées, naturellement. L’un, Caleb Ewan, faufile son vélo et sa silhouette trapue lors des sprints finaux. Avec succès puisqu’il comptabilise 11 victoires d’étape sur les grands Tours (France, Italie et Espagne). L’autre, Maximilian Günther de l’écurie Maserati MSG Racing, roule à tombeau ouvert sur les circuits du monde entier au volant de sa monoplace électrique.

Ce mardi vers 18h, à quatre jours du Monaco E-Prix, sixième du nom, ces deux athlètes et résidents de la Principauté ont roulé à vélo, côte à côte, sur le mythique tracé urbain. En chemin, le cycliste et le pilote professionnels se sont permis un léger détour par le quartier de Fontvieille, échappant ainsi au trafic routier particulièrement dense en cette heure de pointe.

Durant cette séquence promotionnelle - ponctuée de quelques arrêts dans les stands, la chicane du port et l’épingle du Fairmont - le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Formule E (En 2020, à 22 ans, Maximilian Günther a remporté l’E-Prix de Santiago de Chili., ndlr) a détaillé à Caleb Ewan, féru de sports automobiles, la façon de piloter au plus près des rails et la gestion énergétique du bolide électrique.

"Quand je regarde les courses à la télévision, tout cela semble facile, sourit le sprinteur australien. Mais après avoir écouté Max, on réalise à quel point c’est techniquement dur. Ce qui est sûr, c’est qu’ils vont bien plus vite que moi à vélo [rires]. Mais il existe des similitudes entre les deux sports: durant un sprint, vous devez prendre des décisions dans un délai très court. L’instinct prend le dessus."

"Tellement spécial de courir à la maison"

Sur son simulateur de Formule 1, à la maison, Caleb Ewan joue parfois les pilotes sur les tracés virtuels du championnat du monde. "J’apprécie particulièrement ceux de Spa Francorchamps en Belgique et de Singapour. Mais je n’aime pas vraiment celui de Monaco car je me crashe tout le temps dans les murs. J’arrive à faire un ou deux bons tours mais je ne suis pas très régulier", se marre-t-il.

A contrario, le tourniquet monégasque (le vrai) est bien l’un des favoris de "Max" Günther. "C’est une course historique et c’est tellement spécial de courir à la maison: dormir dans son propre appartement, prendre son petit-déjeuner puis se rendre sur le circuit. J’y ai été bon ces dernières années, explique le pilote de Maserati MSG Racing, qui a récemment terminé 3e au E-Prix de Berlin, devant ses compatriotes allemands. Avec l’équipe, nous continuons de progresser dans tous les domaines et espérons vivre un bon samedi. Bien sûr, on veut gagner à Monaco mais il y a de bons pilotes et écuries autour de nous."

Caleb Ewan, qui assistera à la course, a déjà mis une pièce sur son compagnon de vélo d’un jour.

La séquence promotionnelle avec les deux athlètes sera diffusée sur les plateformes de communication de la Formule E. Photo Jean-François Ottonello.

"Je fais du cyclisme surtout pour la récupération"

L’occasion, aussi, pour les deux athlètes de comparer les préparations physiques propres à chaque discipline.

"En cyclisme, vous devez être au top de votre forme tout le temps. Sans cela il est difficile de gagner. C’est un sport tellement difficile", témoigne Cabel Ewan, dont les entraînements se déroulent en partie sur les routes sinueuses des Alpes-Maritimes, "et notamment le col de Braus que j’affectionne car il est toujours au soleil".

En Formule E, l’aspect physique n’est, selon Max Günther, qu’un élément parmi tant d’autres. Le pilote germanique, qui inclut le cyclisme dans sa préparation et dans la récupération, cite les autres clefs de la réussite: "Le mental avec une concentration maximale, bien sûr, le talent, aussi, et tous les aspects techniques gérés avec l’équipe pour la voiture et pour adapter le style de conduite au circuit. Chaque course est différente. C’est de l’adrénaline pure et dure."