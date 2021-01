Le pilote de F1 monégasque Charles Leclerc testé positif à la Covid-19

Le Monégasque de 23 ans ne souffre, heureusement, que de symptômes légers.

Par le biais d'un tweet, le pilote de Ferrari a tenu à rassurer sa communauté.

"Je voulais vous dire que j'avais été testé positif à la Covid-19. Je suis régulièrement testé, conformément aux protocoles de mon équipe. Malheureusement, j'ai appris que j'avais été en contact avec un cas positif et je me suis immédiatement mis à l'isolement, en prévenant tous ceux avec qui j'avais eu un contact, a-t-il expliqué. Le test que j'ai réalisé est revenu positif. Je me sens bien et j'ai de légers symptômes. Je resterai à l'isolement à Monaco, chez moi, conformément aux règles fixées par les autorités de santé locales."

Ces derniers mois, au cours de la saison passée de Formule 1, d'autres as de l'asphalte ont contracté le coronavirus : Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Lando Norris ou encore Lance Stroll.