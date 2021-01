Le pilote de F1 Esteban Ocon va se frotter aux routes du Rallye Monte-Carlo à bord d'une Alpine A110 S

Pour l'occasion, le pilote normand sera au volant d'un modèle de série ce jeudi en préambule de la première étape.

"C’est une opportunité fantastique et j’ai vraiment hâte de vivre ma première expérience au Rallye Monte-Carlo." Esteban Ocon piaffe d'impatience. Son premier roulage de l'année 2021 est programmé loin des circuits de F1 où il a l'habitude de tutoyer la limite.

Rendez-vous fixé ce jeudi dans les Hautes-Alpes, au nord de Gap, où sont tracées les deux premières épreuves spéciales du 89e Rallye Monte-Carlo.

Le futur coéquipier de Fernando Alonso au sein de la nouvelle écurie Alpine F1 prendra en main une A110 S de démonstration sur les routes du Dévoluy et du Valgaudemar où quelques plaques de glace l'attendent sûrement au tournant.

"C’est un événement légendaire, un joyau du calendrier du sport automobile et je sais à quel point il sera spécial d’en faire partie," ajoute cet invité de dernière minute qui sillonnera l'ES 1 et l'ES 2 en matinée, une poignée d'heures avant les cadors du WRC, Ogier, Neuville, Tänak, Evans et compagnie.

Cette semaine, Alpine compte cinq équipages engagés dans la catégorie RGT du Rallye Monte-Carlo, avec Cédric Robert, Emmanuel Guigou, Philippe Baffoun, Pierre Ragues et Raphaël Astier au volant d’A110 Rally lors des quatre jours de compétition.