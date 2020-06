Le parcours du prochain E-Rallye Monte-Carlo dévoilé (et il y a des changements!)

Particularité de cette édition électrique: le comité d'organisation a décidé de concentrer exceptionnellement son épreuve autour de la Principauté en proposant, malgré les contraintes liées au Covid-19, une parcours inédit sur les routes sinueuses des Alpes-Maritimes et du Var.

L'an passé, le départ avait été donné de Valence et les véhicules 100% électrique et hydrogène avaient sillonné la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes.

Cette année, chaque départ et arrivée d'étape se feront à Monaco, quai des Etats-Unis. Et les spéciales de régularité - il ne s'agit pas là d'un rallye de vitesse - se dérouleront dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Un parcours inédit que nous vous présentons :

Étape 1 : 22 octobre (150 km tout compris)

SR 1 : La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava (Alpes-Maritimes)

SR 2 : Lucéram / Coaraze (Alpes-Maritimes)

Etape 2 : 23 octobre (360 km tout compris)

SR 3 : Col de Gratteloup / Vidauban (Var)

SR 4 : Grimaud / Gonfaron (Var)

Regroupement au Luc (Var)

SR 5 : La Motte / Bagnols-en-Forêt (Var)

SR6 : Pont de Pré-Claou / Montauroux (Var)

Etape 3 : 24 octobre (120 km tout compris)

SR 7 : Col de Castillon / La Cabanette (Alpes-Maritimes)

SR 8 : Peïra-Cava / Sospel (Alpes-Maritimes)

Etape 4 : 25 octobre (120 km tout compris)

SR 9 : Sospel / Peïra-Cava (Alpes-Maritimes)

SR 10 : La Cabanette / Col de Castillon (Alpes-Maritimes)

Si le kilométrage total se voit réduit, il n'en est rien pour les 220 kilomètres de spéciales de régularité, conformément à la réglementation internationale de la discipline, durant lesquelles les dizaines d'équipages seront face au chronomètre.

Cette édition purement locale ne signifie pas que les concurrents auront la tâche simplifiée. Loin de là. Monte-Carl' reste Monte-Carl', avec son lot de surprises, de rebondissements, sans parler des caprices de Dame Nature.

A ce jour, une quinzaine d'équipages sont pré-inscrits. L'Automobile Club de Monaco se veut optimiste pour la suite. L'ouverture des engagements se fera le 21 août et sa clôture le 25 septembre.