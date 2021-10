Le Niçois Nicolas Ciamin fait briller l’Alpine A110 sur les routes du Rallye d’Antibes

La veille, pourtant, il ne se berçait guère d’illusions. "S’il ne pleut pas, le top 5 me semble un objectif réaliste", nous avait répondu Nicolas Ciamin le plus sérieusement du monde, ce jeudi soir, à l’heure de fixer la cible. "Inutile de rêver, on n’ira pas chercher les trois meilleurs à la régulière".

Vraiment? Ce vendredi, lors de la première mi-temps du Rallye Antibes-Côte d’Azur, de Gourdon à Bouyon via Gréolières et le col de Bleine, on n’a pourtant vu que le jeune loup niçois et son Alpine A110 RGT apprivoisée vite fait bien fait.

Yoann Bonato? Quentin Giordano? Eric Camilli? Tous derrière et lui devant!

Depuis l’entrée en scène de la nouvelle Berlinette, seuls Emmanuel Guigou - son metteur au point numéro 1 - et Laurent Pellier étaient parvenus à damer le pion aux quatre roues motrices des gros bras du championnat de France, lors du Rallye du Mont-Blanc 2020: trois meilleurs temps pour Manu le Vauclusien, un pour Pellier le Haut Savoyard.

Treize mois plus tard, à mi-parcours de cette sixième manche, Ciamin le "revenant", lui, crève carrément l’écran. Huit épreuves spéciales disputées, six chronos de référence enchaînés, s’il vous plaît! De quoi mener la danse avec un douillet matelas de 28’’6 pour l’instant. Incroyable mais vrai!

"Franchement, c’est inattendu, au-delà de nos espérances, une excellente surprise pour moi", confie l’homme fort du début de course ravi de ce festin qui lui redonne des couleurs après toutes les tranches de pain noir ingurgitées au printemps en WRC3 avec la Citroën C3 Rally2. "Bien sûr, on a mis du gaz dès le début et on a haussé le rythme durant la deuxième boucle. Le matin, je fais deux petits tête-à-queue dans les épingles du Bleine qui nous coûtent 4 ou 5 secondes. Pas de vraie frayeur... Je m’habitue bien à la voiture, aux pneusMichelin. Le nouveau système de notes que j’expérimente ici avec Maxime (Martini, le jeune copilote niçois qui l’épaule pour la première fois ce week-end, ndlr) me donne aussi satisfaction. C’est très positif. À présent, il faut voir si on peut confirmer. Demain (ce samedi), le col de la Couillole devrait convenir à l’Alpine. Les autres routes, je ne sais pas".

La course au titre? Éclipsée! Ou presque. Pour le trio qui a l’habitude de monopoliser les projecteurs, l’addition s’avère salée, en effet.

Camilli (C3 Rally2), le mieux loti (2e), peine à avaler la pilule. "Il pilote super bien, OK, mais moi aussi, j’attaque à fond", lâche Eric de Nice, abasourdi. "Là, il n’y a même pas de bagarre. Les 4x4 encaissent des paquets de secondes, impuissantes. C’est n’est pas logique. Demain (ce samedi), à la Couillole, il nous en collera 15 ou 20! L’important, pour nous, c’est de garder Yoann dans les rétros".

Bonato (C3Rally2), le champion en titre idéalement placé pour coiffer une quatrième couronne nationale, gère bien son affaire jusqu’ici. "Je ne fais pas le fou. Troisième, entre Eric (7’’6 devant) et Quentin (3’’5 derrière), ça me convient. On signe illico pour finir comme ça".

Et maintenant? Rendez-vous ce samedi soir (19h20) au port Vauban, le théâtre du dénouement. Avec une Alpine brillant au firmament? Nicolas Ciamin peut en rêver, désormais...