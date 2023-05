Le Néo-Zélandais Nick Cassidy fait coup double au 6e Monaco E-Prix

Jean-Eric Vergne et Stoffel Vandoorne? Relégués l’un et l’autre sur la dernière ligne de la grille à cause de pressions de pneumatiques non conformes sur leurs DS Penske lors de la phase de groupes des qualifications.

Sébastien Buemi (Envision) et Antonio Felix Da Costa (Porsche)? Mal lotis également l’un et l’autre après une chasse au chrono guère fructueuse.

C’était une quasi certitude dès le départ: ce samedi, sauf improbable renversement, le palmarès du Monaco E-Prix devait accueillir un nouveau pensionnaire.

Restait à connaître l’identité du héros survolté de cette 6e édition.

Au bout du suspense, c’est Nick Cassidy qui marque de son empreinte les tablettes de la prestigieuse manche monégasque du championnat du monde des monoplaces électriques (FIA Formule E).

Déjà vainqueur de la course précédente, à Berlin, le Néo-Zélandais de l’écurie Envision enfonce le clou. Grâce à une stratégie efficace et une parfaite gestion de son énergie, il devance au terme du 29e et dernier tour son compatriote Mitch Evans (Jaguar) et le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti).

Ce second succès consécutif lui permet de subtiliser les rênes du championnat à l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), décevant 11e.

Côté français, Sacha Fenestraz (Nissan), après avoir perdu la pole position à cause d’un dépassement de la puissance maximale autorisée en finale des qualifications, convertit sa 2e place sur la grille en bons points (4e).

Jean-Eric Vergne, lui, réussit la remontée fantastique du jour puisqu’il se classe 7e. Bon 3e au départ, Norman Nato (Nissan) déchante dans son jardin, en revanche. Percuté à la chicane du Port, l’Antibois finit lanterne rouge (18e) après un arrêt au stand.