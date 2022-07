Le Monégasque Charles Leclerc termine quatrième du Grand Prix de Grande Bretagne

Parti troisième sur la grille de départ, le Monégasque avait su prendre la tête grâce au jeu des stratégies. Le pilote Ferrari tenait les commandes à huit tours de l'arrivée mais il a ensuite cédé. La faute, entre autres, à l'entrée de la Safety après l'abandon d'Esteban Ocon (Alpine).

Au bout d'un Grand Prix indécis et complètement fou, son coéquipier, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a remporté sa première victoire en Formule 1, lors de la 10e manche du championnat interrompue dès le départ et pendant près d'une heure à la suite d'un accident. Le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) et le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), deux des pilotes impliqués dans l’accrochage qui s’est produit dans le premier tour, n’ont pas de « blessures graves », a indiqué la Fédération internationale de l’automobile.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) accompagnent Sainz sur le podium, tandis que le Néerlandais Max Verstappen, toujours leader au championnat à l'issue de la course mais en difficulté au volant de sa Red Bull, termine à une modeste 7e place.