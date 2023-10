C'était sa deuxième pole position accrochée cette année. Mais la course de Charles Leclerc n'a pas démarré comme il l'espérait. Perez, placé à l'extérieur dans le premier virage, accrochait le Monégasque et devait abandonner dans la foulée, à domicile. L'aileron avant endommagé, Leclerc restait en deuxième position avant de profiter de l'entrée au stand de Verstappen pour prendre les commandes au 20e tour de course. Magnussen dans le mur, le drapeau rouge a été brandi au 35e tour alors que Verstappen venait de reprendre les rênes de la course. Pour ne plus jamais les lâcher lors d'une reprise fatale à Charles Leclerc, victime de la gomme dure et dépassé dans le 40e tour par Hamilton.