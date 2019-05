Le Monégasque Charles Leclerc, phénomène jusqu’aux réseaux sociaux

"On a toujours eu l'impression que les pilotes étaient des surhommes. Charles est plus humain, on s'en sent plus proche". Pour Franck Anfosso, habitant du Pradet dans le Var et co-fondateur du site “Charles Leclerc Fans”, l'attrait pour le jeune homme de 21 ans est tout naturel.

"Il m'a tapé dans l'œil au ERDF Masters Kart de Paris-Bercy en 2011. Il avait 13 ans et il avait un style de pilotage vachement agressif mais très propre aussi", se rappelle Franck. S'il a assisté aux premiers tours de piste du prodige Ferrari devant son écran d'ordinateur, Frédéric Dumont était lui dans les tribunes.

Les deux hommes ont alors la même idée, créer une page de fans dédiée au jeune pilote sur Facebook. Un site va ensuite rapidement voir le jour et c'est le début de l'aventure www.charles-leclerc-fans.com. Une référence aujourd'hui pour les fans de Leclerc.

"Nous devons beaucoup à Hervé"

"Nous suivons Charles depuis le début de la saison 2012 et aucune de ces séances d'essai ni de ses courses ne nous a échappé. Il y a absolument tout sur notre site et en détail. Ce n'est pas “Charles à la plage”, “Charles à la montagne”, “Charles fait du vélo”", insiste Franck.

Et puis Frédéric va contacter directement Charles Leclerc sur Facebook et le côtoyer lors des courses de karting. Un lien honnête et réciproque se tisse entre les trois hommes. Hervé Leclerc, le père du pilote les rencontre également et leur facilite l'accès à son fils.

Ils prennent en main la page Facebook officielle de Charles. "On a eu la chance de tomber sur Hervé, assure Franck. Il prenait beaucoup de temps pour nous". "Nous lui devons beaucoup", ajoute Frédéric.

Les deux fans mesurent leur position quelque peu inhabituelle mais qu'ils assument complètement. "Nous sommes au courant de détails sur sa vie plus ou moins privée, mais son management sait que ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons mettre en avant."

Aujourd'hui le contact est plus distant à cause de la notoriété du pilote Ferrari, "et c'est normal", avoue Franck. "Mais il prend toujours le temps de nous répondre, il a toujours été très honnête"

Un sportif "très fair-play", "qui avoue ses erreurs", selon Franck et Frédéric, qui expliquent notamment le succès de Leclerc sur les réseaux sociaux. "Il gère tout seul, il préfère poster moins souvent mais poster lui-même".

Proximité et authenticité, un cocktail qui a séduit ses deux fans bien avant des milliers d'autres.