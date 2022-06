Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) signe la pole position du GP d'Azerbaïdjan

Avec un meilleur tour en 1 min 41 sec 359/1000e, pas très loin du temps de sa pole de l'an passé à Bakou (1:41.218), Leclerc a réussi sa quatrième pole position consécutive, la sixième sur huit possibles cette saison, et la 15e de sa carrière, soit une de plus que Max Verstappen, le champion du monde en titre.

"Ça fait du bien. Toutes les pole positions sont agréables, mais celle-ci je ne m'y attendais pas forcément. Je pensais que les Red Bull étaient plus rapides, ils ont été très forts en Q1 et en Q2", a réagi Leclerc.

Grâce à un dernier tour à la limite dans la prise de risque, Leclerc a relégué Pérez, vainqueur il y a deux semaines du prestigieux GP de Monaco, à plus de 2/10e de seconde, confirmant la supériorité de la Ferrari sur un tour chronométré.

"Je suis vraiment impatient pour demain. Bien sûr, la gestion des pneus sera la clé ici. On y est parvenus à Barcelone et à Monaco, même si c'était difficile de s'en apercevoir à Monaco. Je pense que l'on a évolué", a ajouté le pilote de 24 ans.

Verstappen, leader du championnat du monde, a dû se contenter du troisième chrono avec sa Red Bull, à plus de 3/10e de Leclerc, et s'élancera de la deuxième ligne dimanche après-midi aux côtés de la seconde Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr.

Après sept courses sur 22, Verstappen compte neuf points d'avance sur Leclerc en tête du championnat, le Monégasque restant sur une très décevante 4e place chez lui en Principauté il y a deux semaines, alors qu'il était parti en pole position.

Le circuit urbain de Bakou, savant mélange de longues lignes droites, de gros freinages et de parties plus sinueuses, réserve souvent de nombreux rebondissements. L'an dernier, Verstappen avait laissé filer la victoire à cinq tours de l'arrivée, à la suite d'une crevaison.