Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) en pole au GP d'Italie de F1

Et de quatre ! Après Bahreïn, le Red Bull Ring et Spa, le pilote monégasque de Ferrari, qui a décroché sa première victoire en F1 il y a une semaine en Belgique, s'élancera encore en tête ce dimanche à Monza.

"C'est incroyable, je suis super heureux. Il s'agit d'une semaine très intense en émotions. On a fêté le 90e anniversaire de la Scuderia mercredi à Milan devant une foule immense. Et là, je décroche la pole. Merci aux tifosi pour leur soutien, leur ferveur. J'espère prolonger cette dynamique jusqu'au bout du week-end. Ce ne sera pas facile car les Mercedes possèdent un excellent rythme en mode course."

Tous derrière et lui devant ! Attendu au tournant par des tribunes rouges en fusion, Charles Leclerc a ainsi décroché le meilleur temps des qualifications, ce samedi. Déjà plus rapide vendredi lors des essais libres, l'ambassadeur de la Principauté n'est certes pas parvenu à battre le record de la piste établi en 2018 par son prédecesseur Kimi Räikkönen (1'19''119).

Son chrono de référence en Q3 (1'19''307) lui permet tout de même de devancer les Mercedes de Lewis Hamilton (à 0''039) et Valtteri Bottas, alors que son coéquipier Sebastian Vettel doit se contenter du 4e temps. Et maintenant ? Rendez-vous ce dimanche à 15h10 pour le top départ d'une course promettant quelques étincelles...