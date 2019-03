Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) 5e sur la grille de départ du Grand Prix d’Australie

On attendait du rouge… et on a vu du gris. Alors que Ferrari semblait compter une courte longueur d’avance après ses tests hivernaux très prometteurs à Barcelone, Mercedes a remis les pendules à l’heure d’entrée de l’autre côté du globe.

Déjà intouchable lors des trois séances d’essais libres du Grands Prix d’Australie, Lewis Hamilton s’est offert sans coup férir une huitième pole position – la sixième consécutive – en Australie.

Le Britannique, devenu l’égal de Fangio en 2018 en coiffant une cinquième couronne suprême, a fait la différence décisive lors de son second run rapide en Q3 (1’20’’486). De quoi reléguer son coéquipier Valtteri Bottas à plus d’un dixième de seconde (0’’112).

"Le podium reste envisageable"

Derrière les Flèches d’Argent, la première Ferrari, celle de Sebastian Vettel, pointe son aileron avant au 3e rang, mais à 0’’764. La facture s’avère salée!

Dépassé in extremis par la Red Bull de Max Verstappen, Charles Leclerc doit quant à lui se contenter du 5e rang (à 0''956 de la pole). Le jeune Monégasque (21 ans) promu successeur de Kimi Räikkönen par le cheval cabré fut tout de même le seul à briser l’hégémonie du roi Hamilton, ce samedi matin, en signant le temps de référence de la Q1.

Meilleur Français, Romain Grosjean place sa Haas en 6e position, une excellente performance. Cruelle désillusion, en revanche, pour Pierre Gasly (Red Bull), éliminé dès le premier tiers temps (17e), tandis que les Renault de Nico Hülkenberg (11e) et Daniel Ricciardo (12e) figurent en retrait.

"Je ne suis pas content de moi", a déclaré Leclerc sans ambages après l’effort. "Je n’ai pas été là quand il le fallait. Sans cette erreur dans mon ultime run, il y avait moyen de faire mieux. C’est de ma faute et je vais travailler encore plus dur pour la suite. Le podium reste envisageable. Je reviendrai plus fort."

Le top départ du Grand Prix d’Australie sera donné ce dimanche matin à 6h10.