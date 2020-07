Le Monégasque Charles Leclerc décroche un podium inespéré au Grand Prix d'ouverture de la saison de Formule 1 en Autriche

Après la douche froide des qualifications (7e), sans doute imaginait-il que seul un miracle pouvait le propulser sur le podium du Grand Prix d'Autriche gravi un an plus tôt (2e derrière Max Verstappen).

La Ferrari SF1000 ne faisant pas plus d'étincelles en course, notamment à cause d'un flagrant déficit en vitesse de pointe, Charles Leclerc est longtemps resté en retrait sur le tracé de Spielberg.

Mais l'horizon du Monégasque a fini par se dégager. À la faveur de plusieurs rebondissements, dont l'abandon de Max Verstappen (Red Bull) et la pénalité de 5 secondes de Lewis Hamilton (Mercedes), jugé responsable d'un accrochage ayant éliminé Alex Albon (Red Bull), la nouvelle star de la Scuderia, modèle de constance, est parvenue a glaner des gros points, ceux de la 2e place, dans le sillage du héros de cette course d'ouverture, Valtteri Bottas (Mercedes).

"Je ne m'attendais pas du tout à obtenir un tel résultat", a commenté Leclerc avant de recevoir son trophée. "C'est une surprise. Une excellente surprise! Dans la situation actuelle, on se doit de saisir chaque occasion. Mission accomplie. Toute l'équipe a travaillé parfaitement. Certains faits de course nous ont aidé. Il fallait un peu de chance pour réussir une telle remontée. Maintenant, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Sûr que ça prendra du temps. Alors à nous de savoir rester positifs et unis."

La deuxième échéance de cette saison 2020 tronquée se profile déjà droit devant. Rendez-vous dès le week-end prochain sur le même Red Bull Ring qui accueillera le GP de Styrie.