Le Monégasque Charles Leclerc 6e sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie de F1

Pas de quoi s’enflammer! Certes un peu plus performante sur le tracé sinueux du Hungaroring qu’en Autriche ces deux dernières semaines, la Ferrari SF1000 demeure en retrait.

Ce samedi, lors des qualifications du GP de Hongrie, Charles Leclerc a poussé les portes de la Q3, jusqu’à obtenir le 6e chrono.

"C’est mieux qu’espéré", commente le Monégasque. "Pas trop mal, mais l’ecart avec les Mercedes s’avère encore impressionnant. Demain (ce dimanche, départ à 15h10), les Racing Point seront aussi compétitives en course. Donc notre tâche ne s’annonce pas facile."

Un écart vertigineux, en effet… On peut même parler d’un gouffre puisque celui-ci finit à 1’’370 de la Mercedes de Lewis Hamilton qui décroche une 7e pole position d’affilée sur le tracé magyar, sa 90e en carrière, devant la W11 jumelle de Valtteri Bottas et les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Perez.