Le Grand Prix Historique de Monaco se déroulera en public les 24 et 25 avril

La question est sur toutes les lèvres depuis des semaines en Principauté. Les Grands Prix (Historique, E-Prix et F1) accueilleront-ils du public ou se dérouleront-ils à huis clos ?

Le gouvernement princier vient d'apporter une première réponse, ce jeudi, concernant le Grand Prix historique.

Seuls les essais qualificatifs et la course seront ouverts au public, les samedi 24 et dimanche 25 avril.

La jauge a été fixée à un tiers de la capacité d'accueil, soit 6.500 personnes en tribunes.

Uniquement

pour les résidents, salariés

et clients des hôtels

Attention, seuls les résidents, salariés et personnes séjournant dans un hôtel de la Principauté peuvent prétendre à assister à l'événement.

Des tarifs préférentiels sont mis en place.

La vente d'alcool et sa consommation seront interdites sur la voie publique.

Ce scénario d'un jauge d'un tiers pourrait être la norme lors du E-Prix et du Grand Prix de Formule 1, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.