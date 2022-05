Le Grand Prix de Monaco "doit rester en F1" défend Leclerc

"Je n'ai jamais vu Monaco sans Formule 1 à part à cause du Covid en 2020. La Formule 1 sans Monaco n'est pas la Formule 1. La Formule 1 a une histoire, a des circuits historiques comme Silverstone, Monza ou Monaco et pour moi ils doivent rester", a-t-il soutenu devant la presse en marge du GP.

Comme le Grand Prix de France ou de Belgique, la manche monégasque n'est pas encore assurée d'être au calendrier l'année prochaine, menacée de disparaître au bénéfice de nouvelles courses, aux Etats-Unis notamment.

Le promoteur du championnat Formula 1 avait annoncé en mars l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas en 2023, actant ainsi la troisième course de F1 aux Etats-Unis pour la saison prochaine après les GP d'Austin et de Miami - dont la première édition a été disputée début mai.

Avec l'Asie et le Moyen-Orient, les Etats-Unis représentent actuellement l'un des marchés prioritaires du championnat du monde de monoplaces, lui-même étant contrôlé par le groupe américain Liberty Media qui a acquis les droits commerciaux de la F1 en 2017.

Mais Leclerc de défendre: "je pense vraiment que Monaco est l'un des meilleurs circuits de course, en qualifications, il n'y a aucun endroit que j'aime autant qu'ici et aucun endroit où le pilote peut faire une aussi grande différence dans le résultat, c'est probablement la qualification la plus excitante de l'année".

"Je suis d'accord pour dire qu'en course, on peut changer certaines choses ici et là pour essayer de faciliter les dépassements, parce que les voitures ont changé et évolué et que ce n'est peut-être pas la meilleure piste pour dépasser, mais en termes de défi pour le pilote, c'est l'un des défis les plus difficiles pour nous dans l'année".