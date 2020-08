Le frère de Charles Leclerc remporte la première course de Formule 3 du week-end au Castellet

Difficile de démarrer mieux! Attendu au tournant du Castellet après une étape d'ouverture italienne où il s'était déjà mis en évidence (3 pole positions, 1 victoire, à Misano), Arthur Leclerc réalise d'entrée le carton plein en terre varoise: pole, victoire, meilleur tour en course!

Auteur d'un départ parfait, celui-ci a mené la danse 17 tours durant, coupant la ligne d'arrivée avec 2''6 de marge sur le leader brésilien du championnat, Gianluca Petecof, son coéquipier au sein du team italien Prema, pensionnaire comme lui de la Ferrari Driver Academy.

"Je suis super content de gagner ici", pouvait jubiler le frère du pilote de la Scuderia, une fois descendu du podium sur lequel venait de retentir l'hymne monégasque. "Au 4e tour, j'ai fait une petite erreur dans le virage de la Sainte-Baume qui aurait pu me coûter la 1ere place. Heureusement que je me suis bien rattrapé... A part ça, on attendait plus de dégradation côté pneus, donc la voiture n'était pas idéalement équilibrée. Mais je tenais tout de même un super rythme en fin de parcours."

Deux autres courses figurent au programme ce week-end. Chaque fois, Arthur Leclerc s'élancera en

première ligne au côté de Petecof, double poleman. De quoi, peut-être, garnir à nouveau son tableau de

chasse...