Le duo suisse Claudio Enz et Cristina Seeberger remporte le 25e Rallye Monte-Carlo historique

Ils ont géré cette 25e édition du Rallye de Monte-Carlo de main de maître. En tête presque tout au long du week-end, Claudio Enz et Cristina Seeberger se sont imposés tard dans la nuit de mardi à mercredi. Les dernières spéciales dans la pénombre du Turini n’auront même pas déstabilisé l’équipage suisse, le duo a gardé son matelas d’avance au volant de sa Lancia Fulvia 1.3 S, de 1970.

"Nous ne nous attendions pas à un tel résultat, donc nous sommes très contents", s’est réjoui le pilote de 32 ans, en italien, sur le podium d’arrivée. J’avais une voiture parfaite, une copilote géniale, on a fait ce qu’il fallait et tout s’est bien terminé." C’était la 6e participation du Suisse, qui est parti directement de Turin la semaine dernière, accompagné de Cristina, 28 ans.

Côté automobile, c’est la quatrième fois qu’une Lancia s’impose au Rallye Monte-Carlo historique, après 2002, 2005 et 2018. La marque italienne signe ainsi sa 17e victoire en Principauté, dont 13 en WRC et quatre dans sa version historique.

Eric Barrabino, lui, est un homme heureux. À la tête du Rallye historique pour la première fois à la suite du départ à la retraite de Christian Tornatore, le Monégasque de 60 ans s’est félicité de cette 25e réussie.

"Plus de monde qu’en WRC"

"On a eu du monde sur les routes. Beaucoup de public. De plus en plus même. On m’a dit que sur certains départs il y avait plus de monde qu’en WRC." Les conditions météorologiques étaient également au rendez-vous. "Il y avait beaucoup de neige et de glace donc je pense qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient, ils ont souffert. Un habitué m’a même dit que c’était son plus beau rallye historique donc on ne peut que s’en féliciter."

Cap désormais sur l’édition 2024 qui s’annonce, déjà, avec quelques changements. "On a des idées, on va les consolider. On va bien réfléchir à la manière de les appliquer mais on aura des nouveautés sur les rallyes de régularité l’année prochaine."