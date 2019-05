Avant que les essais de F1 ne démarrent hier matin, le couple princier a fait une halte dans l’ensemble des postes de secours de la Croix-Rouge monégasque. C’est là que se relaient les bénévoles nombreux en ce week-end, pour assurer la sécurité médicale tout autour du circuit.

En fin d’après-midi, le prince Albert II et la princesse Charlène ont ensuite, comme à l’accoutumée, rendu visite aux invités de l’association monégasque des handicapés moteur. Chaque année, l’association recueille des demandes du monde entier et invite des personnes à mobilité réduite à venir assister à la course dans une tribune adaptée sur le Rocher. Le reste du circuit n’étant pas praticable en fauteuil roulant.

Une casquette Ferrari dédicacée

« Nous accueillons 45 personnes samedi et 55 personnes dimanche. Il y a beaucoup d’Anglais, d’Italiens et deux Américains qui ont fait le voyage », détaille la présidente Annie Olivi, qui confirme qu’ils privilégient ceux qui n’ont jamais pu assister à un Grand Prix.

Dans ce moment d’échange, le couple princier a pris du temps, échangé avec chaque invité. Et la princesse avait fait préparer des cadeaux à distribuer : une rose pour les dames et une casquette de l’écurie Ferrari, dédicacée par Charles Leclerc, pour les messieurs.