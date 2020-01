Le circuit Paul-Ricard accueillera les "Jeux Olympiques" du sport automobile en octobre 2020

Un an après avoir été lancé en Italie, à Rome et sur le tracé de Vallelunga, les FIA Motorsport Games passeront la deuxième cet automne à Marseille et sur la piste varoise du Grand Prix de France de F1.

Pour leur deuxième édition, les FIA Motorsport Games feront leur retour un peu plus tôt dans l’année (23-25 octobre) avec Marseille comme ville hôte et le circuit Paul Ricard comme théâtre des épreuves, sous réserve de l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile. La confirmation officielle du site choisi pour 2020, ce lundi, fait suite à une édition inaugurale couronnée de succès, qui s’est déroulée sous les auspices de la ville de Rome, sur le circuit de Vallelunga du 1er au 3 novembre 2019. La France reprend le flambeau, en accueillant la rencontre au sein de la cité phocéenne et en particulier sur le Paul Ricard. Après une collaboration fructueuse à l’occasion de l’épreuve inaugurale, l’édition 2020 sera de nouveau organisée par la FIA en liaison avec SRO Motorsports Group. spectaculaire cérémonie Lors de la première mondiale des FIA Motorsport Games en 2019, les concurrents de six disciplines de course automobile ont fait le voyage jusqu’à Rome pour défendre les couleurs de leur drapeau national. Les multiples rebondissements en piste étaient précédés d’une spectaculaire cérémonie d’ouverture au cœur de la capitale italienne, avec au programme une parade des voitures devant le Colisée puis la présentation au monde entier, dans l’enceinte historique du Cirque Maxime, des 192 pilotes issus de 49 pays et territoires. Au cours des trois jours qui ont suivi, les participants se sont affrontés pour la GT Cup, la Touring Car Cup, la F4 Cup, la Drifting Cup, la Karting Slalom Cup et la Digital Cup, faisant régner à Vallelunga une atmosphère hautement compétitive. L’équipe de Russie, arrivée en tête du classement avec une médaille d’or et deux médailles de bronze, a été sacrée Championne des FIA Motorsport Games 2019. La deuxième édition promet d’attirer davantage de concurrents encore, puisque de nouvelles catégories devraient s’ajouter aux six disciplines à nouveau à l’honneur en 2020 sur le circuit Paul Ricard. 50e anniversaire Le temple varois des sports mécaniques, dont on célebrera au printemps le 50e anniversaire, offre un emplacement idéal pour un événement de cette envergure. Créé en 1970, le site a servi de cadre à un large éventail de catégories internationales prestigieuses, dont le Grand Prix de France de Formule 1 depuis 2018, après 28 années d’absence au calendrier. Les configurations possibles y sont multiples et des investissements considérables ont été réalisés pour garantir le respect des normes de sécurité les plus élevées. "La France est fière d’accueillir cette année la deuxième édition des FIA Motorsport Games à Marseille, qui sera l’hôte de l’événement en tandem avec le Circuit Paul Ricard, commente Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'Automobile. Ce concept unique et novateur sera à nouveau l’occasion de mettre en relief dans notre pays la diversité du sport automobile, une multitude de disciplines étant représentées, allant des courses sur circuit au sport automobile digital, en passant par le karting et le drifting. Sous l’égide de SRO Motorsport Group, dont le savoir-faire n’est plus à démontrer, les FIA Motorsport Games réuniront pilotes et équipes sous les couleurs de leurs drapeaux nationaux. Nul doute que le monde du sport automobile vibrera au rythme de la Côte d’Azur pendant tout le week-end !"