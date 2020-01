Le Belge Thierry Neuville remporte le 88e Rallye Monte-Carlo devant Sébastien Ogier

Depuis belle lurette, il en rêvait. Ce dimanche, enfin, il l'a fait ! Au bout d'une dernière étape azuréenne dominée de la tête et des épaules (4 épreuves spéciales, 4 meilleurs temps), le pilote belge Thierry Neuville est parvenu à détrôner Sébastien Ogier. Vainqueur du 88e Rallye Monte-Carlo !

Passé d'un rien à côté du succès il y a douze mois (2e à 2''2), le vice-champion du monde, 31 ans, résident monégasque et "pilier" de l'équipe Hyundai Motorsport depuis 2014, semblait encore parti pour décrocher un accessit puisqu'il pointait en 3e position derrière les Toyota Yaris du Gallois Elfyn Evans et du tenant du trophée après les trois journées de course dans les Hautes-Alpes.

Mais ce dimanche, il ne lui aura fallu qu'une boucle de deux spéciales pour transformer ses 6''4 de retard en 4'' d'avance. Un scénario renversant confirmé lors des seconds passages au Turini (ES 15) et à La Cabanette (ES 16). Manifestement en manque d'adhérence et de motricité sur les rubans humides serpentant les cols du haut pays niçois, les pilotes Toyota doivent se contenter de monter sur les deux autres marches du podium : Ogier 2e (à 12''6), Evans 3e (à 14''3).

Venu chez le constructeur japonais pour tenter de reconquérir la couronne suprême perdue dans le camp Citroën en 2019, le Gapençais, héros de six précédentes éditions, voit ainsi achever sa fabuleuse série gagnante en Principauté. A 36 ans, le sextuple champion du monde prend part en principe à sa dernière campagne en WRC.

Le classement

1.Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20 Coupé WRC).......................3h10'57''6

2. Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota Yaris WRC)................................à 12''6

3. Elfyn Evans - Scott Martin (GB/Toyota Yaris WRC).............................................à 14''3

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN/Ford Fiesta WRC).......................................à 3’09’'

5. Kalle Rovanperä- Jonne Halttunen (FIN/Toyota Yaris WRC)............................à 4’17’’2

6. Sébastien Loeb - Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai i20 Coupé WRC)..............à 5’04'’7