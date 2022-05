L’ACM face à un défi logistique XXL avant le Grand Prix de Monaco

"Que ce soit prêt ou non sur le quai Antoine-1 pour les motor-homes, ce n’est pas notre problème mais celui des écuries", conclut le commissaire général de l’ACM. Chaque écurie fera en effet appel jusqu’à la dernière minute à des services de livraison pour décorer les espaces et choyer les invités.

Un dispositif monté en coordination avec les services de l’État, la Sûreté publique, le Centre Intégré de Gestion de la Mobilité (CIGM) ou encore la gendarmerie côté français. "On a fait le maximum, on ne peut pas aller au-delà", assure Christian Tornatore, "certain que le jeudi à 8h tout sera prêt dans les stands pour rouler".

Habituées à gérer deux zones "tampon" que sont le Parc d’activités logistiques (PAL) de Nice Saint-Isidore et le site de La Brasca à èze, les équipes de l’ACM ont fait le choix de maintenir uniquement le deuxième checkpoint. Mais d’en créer un autre, dès la semaine dernière, en Espagne! "Une équipe est allée à Barcelone marquer tous les camions qui doivent rentrer à Monaco pour qu’on sache où ils vont, et qu’ils sachent où ils doivent retourner après avoir vidé leur cargaison (lire ci-dessus). À partir d’ze on les escortera au besoin à scooters."

Et il va en falloir de l’huile de coude et de la matière grise pour être efficaces. Prenez l’exemple du paddock quai Antoine-1 er . 175 camions vont s’y relayer sur trois jours pour décharger les bases de motor-homes toujours plus imposants (lire ci-dessous). Chaque élévation nécessitant une grue, empêchant de monter deux motor-homes voisins simultanément. Le tout avec une seule voie de circulation ouverte, à sens unique, le long des arcades.

"ça va aller en augmentant, prévient Christian Tornatore. Mardi et mercredi, c’est là qu’il y aura le plus de monde." Deux journées stratégiques pour laisser la voiture au garage qu’on réside ou travaille en Principauté.

"Habituellement le montage commençait le week-end précédent, quand c’est plus calme. Tout ce qui se déroulait en cinq jours va se trouver comprimé en trois jours puisque le circuit sera fermé à 8h jeudi", résume Christian Tornatore, qui reconnaît l’apport grandissant de l’automatisation et de la mécanisation dans les processus de montage, mais se veut intransigeant quant au respect du "facteur humain".

Car, pour la première fois depuis 2011, la FIA a choisi de programmer les Grands Prix d’Espagne et de Monaco sur deux week-ends consécutifs. Sitôt le drapeau à damier tombé en Catalogne, hier, les écuries ont donc dû démonter et charger dans les camions les éléments constructifs de leur motor-home comme les systèmes informatiques dédiés aux stands. Auxquels s’ajoutent les camions de carburant, de pièces détachées et matériels en tout genre.

C’est complètement inédit et on souhaite que ce soit la dernière fois. » Dernier décompte sous les yeux, Christian Tornatore, commissaire général de l’Automobile Club de Monaco, énumère le flot de semi-remorques actuellement en route vers la Principauté. 412 précisément. Dont une bonne partie en provenance de Barcelone.

"Chacun a son image et veut montrer sa puissance, sa capacité à accueillir, sa différence." A Monaco plus qu’ailleurs, l’alignement de motor-homes en jette. Ouvert sur le port, ce paddock de luxe offre un environnement propice au business tout en gardant un charme populaire qui s’évanouit ailleurs. Il n’a ainsi pas fallu attendre la crise sanitaire pour que les pilotes évoluent dans une bulle. Passant des paddocks aux stands et à la piste en quelques mètres, souvent à l’abri des regards. A Monaco, l’intimité est assurée mais le bain de foule à portée de main. Et les pilotes y succombent volontiers entre deux roulages.

Barge Red Bull: une exception clé en main

Côté motor-homes, les architectes voient toujours plus grand, plus classe. D’où l’impressionnante logistique des jours à venir. La barge Red Bull a débarqué clé en main vendredi matin, tractée depuis l’Italie. Une exception des plus pratiques mais qui ne pourrait être dupliquée, l’ancien quai du Commerce ne disposant pas d’assez d’espaces d’amarrage. À quai, il a aussi fallu pousser les murs pour satisfaire les écuries cette année. "Après le Grand Prix Historique, on a dû déplacer notre structure montée au milieu des paddocks pour libérer de la place. On l’a mise à l’entrée des stands pour récupérer des bureaux et à la place on a monté deux bungalows en superposition", détaille Christian Tornatore. On sait recevoir à l’ACM.