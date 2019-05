La taille des pneus, le rouge de Ferrari, le champagne... Toutes ces petites questions que l’on se pose sur la F1

Pourquoi les roues dépassent?

Si vous êtes de fidèles lecteurs, vous avez sûrement dévoré l’interview de Cyril Abiteboul, ce samedi dans nos pages. Sincère et cash, comme toujours, le boss de Renault confirmait que le nerf de la guerre, et le trou dans la bourse des écuries, provient de la course à l’échalote autour des pneumatiques. « Vous voulez un scoop ? Les centaines de millions d’euros, voire des milliards d’euros dépensés par l’ensemble des écuries, ils le sont pour contrôler le sillage du pneu! » Comprenez son aérodynamisme. Ou comment gagner quelques millièmes, qui valent parfois des millions, en améliorant la pénétration dans l’air de ces appendices en caoutchouc.

Plutôt que de débourser des sommes faramineuses - indécentes diront certains -, pourquoi donc ne pas les rentrer ces pneus, direz-vous ? Après tout, la Formule électrique a fait ce choix du carénage, sans doute par économie. Sauf que la catégorie reine n’entend pas changer de robe pour le bal. La tradition a son poids et l’esthétisme sa référence, selon Philippe Vandel. « Sur le plan aérodynamique, ces gros boudins caoutchouteux sont de véritables aberrations. Ils créent des turbulences qui ralentissent le bolide. Mais c’est justement pour cette raison que la Fédération internationale de l’Automobile (FIA) interdit aux écuries de caréner les roues. Pour démarquer visuellement la Formule 1 des autres catégories de sports mécaniques (rallye, prototypes, etc.), et surtout pour limiter la vitesse, donc le risque et la gravité des accidents. »

Vandel concluant par une comparaison significative : « La vitesse de pointe maximale obtenue par une F1 est de 378 km/h (Valtteri Bottas sur Williams-Mercedes en 2016), alors qu’au Mans, où les bolides sont carénés, avec des moteurs de la même cylindrée, plusieurs voitures ont dépassé les 400, voire 405 km/h. »

Pourquoi les Ferrari sont rouges?