La question F1 avant le top départ: chez Ferrari, y aura-t-il un effet Frédéric Vasseur pour Charles Leclerc?

Encore une fois, une fois de plus, la question brûle les lèvres de chaque tifoso fort marri de voir son cher cheval cabré jouer les faire-valoir pour Mercedes hier, pour Red Bull aujourd’hui.

2023 sera-t-elle enfin la bonne année du côté de Maranello?

La saison dernière, un fol espoir avait déferlé au printemps. Vainqueur de deux des trois premiers GP, Charles Leclerc, à bord d’une monoplace bien née, semblait foncer irrésistiblement vers cette couronne suprême qui échappe à la Scuderia Ferrari depuis des lustres (*).

On connaît la suite. Pour diverses raisons (casses mécaniques, stratégies foireuses... et deux dérapages non contrôlés, à Imola et au Castellet), le Monégasque terminera vice-champion de justesse devant Sergio Pérez. À 146 points du "meilleur ennemi", le tout-puissant Max Verstappen. Un gouffre...

Alors qu’il enchaînait sa quatrième campagne au sein de l’armée rouge, "Carletto" n’a pas tout perdu. Carlos Sainz, le voisin de garage mis sous l’éteignoir d’un bout à l’autre, en sait quelque chose. En dépit de son ancienneté et d’une supériorité manifeste en piste (3 victoires contre 1, 9 pole positions contre 3), la pépite du Rocher n’aura bénéficié d’aucun traitement de faveur. Aucun. Jamais.

Ce week-end, sur la ligne de départ de l’exercice 2023, les compteurs sont remis à zéro. Mais le vaisseau Ferrari appareille avec un nouveau capitaine. Ciao Mattia Binotto, bonjour Frédéric Vasseur!

Seize ans après le départ du maestro Jean Todt, revoilà un patron français aux manettes. Sera-t-il lui aussi un faiseur de roi?

L’ancien "team principal" de Renault et d’Alfa Romeo a vu le phénomène Leclerc grandir de près, notamment lorsque celui-ci, pilote de son écurie, ART Grand Prix, s’est invité au palmarès des GP3 Series (l’ex-championnat FIA F3) en 2016. Il lui a également ouvert les portes de la F1 deux ans plus tard, chez Sauber.

Et maintenant? Quel peut être l’effet Vasseur?

Sitôt installé dans son bureau de directeur de la gestion sportive, le "capo francese" a pris une décision forte en remplaçant le responsable de la stratégie.

Concernant la hiérarchie entre les deux pilotes, il a aussi clairement annoncé la couleur: "L’un et l’autre peuvent répondre à nos attentes. Nous possédons les moyens de leur fournir la même voiture, la même structure et le même soutien. L’objectif est limpide: gagner avec Ferrari et pour Ferrari. Il n’y aura pas de Numéro 1 ni de Numéro 2, mais si à un moment donné je dois prendre des mesures, je trancherai. Peu importe que ce soit pour l’un ou pour l’autre".

Le rouge est mis!

(*) Les derniers titres datent de 2007 (pilotes/Kimi Räikkönen) et 2008 (constructeurs).