La Prom’ envahie de belles cylindrées d’époque avec l'arrivée du Tour Auto 2021 à Nice

Et soudain, la Prom’ est envahie… On a beau dire, des véhicules d’époque, ça fait toujours son petit effet. Surtout quand ils arrivent par grappes dans un lieu aussi particulier. L’arrivée du Tour Auto 2021 a fait des émules à Nice, samedi en fin de journée. La fin d’une semaine de compétition et exposition dans plusieurs villes de France.

Porsche 356 et 911, Lancia Fulvia, Renault Dauphine, Ford Mustang, Ford Cortina Lotus, Ferrari 256… De quoi ravir les connaisseurs. "On aime bien les véhicules d’époque, c’est une journée vraiment sympathique, reconnaît Steven, venu du Gard en famille. Mon péché mignon ? Je dirais l’AC Cobra, une super voiture. Autant esthétiquement que sur la piste!"

Les voitures arrivent au compte-gouttes. Des modèles datés des années 50, 60 ou 70. Tous n’étaient pas engagés dans la compétition. Certains ont été invités, comme Nicolas et sa Ford Mustang d’un bleu spécial. Accompagné de son frère handicapé Florian, installé dans le baquet passager grâce à un système rotatif savamment pensé. "On est là en détente, savoure le conducteur. On a été invité pour toute la semaine par Julien Fébreau (2) et on a pu faire un tour de circuit avec Ari Vatanen ce matin." Quelques minutes précieuses en compagnie de l’ancien pilote de rallye.

Tous les passionnés venus à Nice n’ont pas eu cette chance, mais ce rassemblement de belles cylindrées suffisait visiblement à faire leur bonheur.