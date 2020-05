La Princesse Charlène de Monaco présente son équipage pour les 24 Heures du Mans virtuelles

En juin 2019, S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco avait officiellement donné le départ de la 87e édition des 24

Heures du Mans, devant plus de 250.000 spectateurs.

Les 13 et 14 juin 2020, Strong Together, sa fondation, participera aux premières 24 Heures du Mans virtuelles avec une voiture que piloteront, le Brésilien Felipe Massa, vice-champion du monde de F1 en 2008, l'Italien Giancarlo Fisichella, vainqueur de trois Grands Prix, Francesco Castellacci et Tony Mella.

Strong Together est un message international d'unité et de solidarité soutenu par le prince Albert II et la princesse

Charlène.

Lancée en 2012, la fondation Princesse Charlène de Monaco a pour objectif prioritaire de sauver des

vies en luttant contre les noyades. Ses actions s'appuient également sur les valeurs du sport telles que la

discipline, le respect de soi et de l'autre, le goût de l'effort et l'esprit d'équipe.

"En juin 2019, l’Automobile Club de l’Ouest m’a permis de vivre une expérience inoubliable, en me confiant la

fonction de starter officielle de la 87e édition des 24 Heures du Mans", commente la princesse Charlène.

"Aujourd’hui, je poursuis ce lien entre Monaco et Le Mans, deux références historiques du sport automobile, en

participant aux 24 Heures du Mans virtuelles et en soutenant la Ferrari #54 Strong Together qui portera haut les

couleurs de la Principauté de Monaco et celles de ma fondation."