"La pression, pour quoi faire?": le pilote monégasque Charles Leclerc a "hâte" de disputer son premier Grand Prix Melbourne pour Ferrari ce week-end

Six mois après votre nomination, avez-vous déjà compris pourquoi Ferrari est une écurie à nulle autre pareille, un monument unique?

Dans cette équipe, on doit donner le maximum, sans cesse, même hors saison. Ils ont les meilleurs ingénieurs, le meilleur personnel. Maranello vit pour la course, voilà !

Il faut y aller pour se rendre compte. Pour mesurer le niveau d’exigence, le degré de passion.

Question indiscrète: aujourd’hui, on imagine que vous ne séjournez plus dans une chambre de la Ferrari Driver Academy. Etes-vous installé dans la mythique maison du Commendatore Enzo Ferrari comme d’autres pilotes en leur temps tel Michael Schumacher?

(Après un silence) En ce moment, je suis hébergé par un ami qui possède un appartement là-bas, près de l’usine. Mais je connais ce lieu de résidence très spécial auquel vous faites allusion.Je l’ai même occupé régulièrement pendant deux ans et demi.

Et vous dormiez normalement? Pas écrasé par le poids de l’histoire?

Non, non, j’étais jeune. (Rire) Sans doute que je ne me rendais pas compte de ce qui m’arrivait. Mais j’adorais être réveillé le matin par les rugissements des voitures de course tournant à côté, sur la piste d’essais de Fiorano.

La présentation de la SF 90 à Maranello, le 15 février, ce fut un frisson très fort?

J’avais eu un aperçu la semaine précédente, en moulant mon siège. Mais c’était bel et bien la première fois que je la voyais complètement assemblée. Les yeux grand ouverts, oui. Je ne peux pas vous prétendre le contraire, moi qui ai toujours eu une tendresse particulière pour les voitures rouges.Découvrir la première F1 Ferrari que je vais piloter à temps plein, c’est forcément un grand moment, une vive émotion.

Ensuite, à Barcelone,il vous a fallu combien de tours, ou de jours, pour cerner son potentiel?

Seb’ (Vettel) et moi, on a vite dressé le même constat. L’auto tournait rond d’entrée. Nous avons apprécié son comportement : équilibré, sain, efficace. Positif, quoi ! Après, difficile de comparer avec la concurrence puisque personne n’attaquait à bloc. Rendez-vous à l’heure de la qualif’, samedi en Australie.

En face, vous pensez que Mercedes a caché son jeu?

Nous l’avons tous caché. Au moins un peu. Durant les essais d’avant-saison, c’est de bonne guerre. Désolé, je suis incapable de vous dire s’il l’ont fait plus, pareil, ou moins que nous.

Propulsé successeur de Maurizio Arrivabene, Mattia Binotto tient désormais les commandes. Quel genre de patron est-il?

Très sympa, et surtout très calme. Une qualité importante dans un environnement comme celui de Ferrari. Depuis ma titularisation, je ne croise que des gens heureux, souriants, prenant plaisir à bosser dur, que ce soit à l’usine ou dans le box, à Barcelone.Il y a de la sérénité même si nous mesurons tous l’ampleur du défi qui se profile droit devant.

Quand il annonce dans le paddock catalan que "Vettel aura la prioritési la situation l’exige", vous le comprenez?

Complètement. Mattia ne dit rien de mal, me semble-t-il. Il précise juste que dans un cas de figure ‘‘50-50’’, Seb’ sera favorisé en début de saison. Et il ajoute que la donne pourra évoluer en cours de route. A moi de faire en sorte que cela change. C’est mon job. La piste décidera.