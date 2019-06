La première place de Verstappen confirmée malgré un accrochage polémique avec le Monégasque Leclerc

C'est sa manoeuvre pour dépasser le poleman et leader Charles Leclerc à deux tours de l'arrivée qui est en cause, Verstappen ayant semblé pousser le Monégasque hors des limites de la piste.

"Les voitures 33 (celle de Verstappen) et 16 (de Leclerc) se sont engagées dans le virage 3 côte-à-côte, mais il n'y avait clairement pas suffisamment de place pour les deux, ont expliqué les commissaires. A la sortie du virage, il y a eu un contact entre les deux voitures. Au vu de l'ensemble des circonstances, nous ne considérons pas qu'un des deux pilotes soit responsable pleinement ou de manière prédominante. Nous considérons que c'est un incident de course", ont-ils ajouté.

Le Néerlandais enlève donc son premier succès avec Honda pour motoriste, le 6e de sa carrière, obtenu à domicile pour son équipe et devant plus de 20.000 fans néerlandais tout de orange vêtus.

Il a devancé de 2 sec 724/1000 la Ferrari de Leclerc, 2e.

"Dans le virage, j'ai freiné un peu plus en profondeur qu'au tour précédent (où les deux étaient déjà roues contre roues, ndlr) et il y a eu un petit contact, avait expliqué Verstappen avant de se présenter devant les commissaires. Pour moi, c'est juste de la course pure et dure. C'est mieux que de se suivre pour une course ennuyeuse, non ?".

"Pas dans les règles"

"Je ne pense pas que cette manoeuvre a été faite dans les règles mais je pense que le résultat aurait été le même car à la fin je manquais de rythme à cause de mes pneus", a déclaré pour sa part Leclerc.