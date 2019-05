La poisse à la maison pour Charles Leclerc

"C’était kamikaze", rouspétait Grosjean. La Rascasse est aux anges, et la manœuvre rendait hommage à Jules Bianchi qui avait mystifié au même endroit Kamui Kobayashi en 2014. Son mentor niçois avait signé l’exploit de marquer deux points au volant d’une Marussia qui n’espérait pas tant.

"Il a eu raison d’être agressif"

Trois tours plus tard, Nico Hülkenberg laissait moins de place à Charles et l’obligeait à toucher le rail de sécurité.Le début de la fin.

La crevaison lente qui en découlait aura raisonde ses derniers espoirs.Le pneu ne tardait pas à exploser, cassant le fond plat et détériorant la structure.

Après un premier arrêt au stand, puis un tête-à-queue de Kubica là où vous savez (La Rascasse) qui a semé le trouble dans le fin fond du classement, la course de Charles prenait fin.C’en était trop pour lui et sa monoplace après trois arrêts.

Mais le mal était fait depuis longtemps. "L’erreur n’a pas été commise aujourd’hui (ce dimanche) mais samedi, avouait Mattia Binotto, le Team principal de la Scuderia. Charles a eu raison d’être agressif, mais peut-être qu’il aurait dû être ensuite un peu plus patient."

Avait-il digéré la bévue grossière des qualifs? "Il a eu le temps de passer à autre chose entre les qualifs et le départ hier, estimait Franck Montagny, ex-pilote de F1 consultant pour Canal +.« Quand tu pars 15e ici, tu sais que la course est morte."

Pour lui, ce scénario était écrit d’avance. "Il faut forcément être agressif, multiplier les dépassements, détaillait-il.Tu prends beaucoup de risques pour aller chercher un point. L’abandon? Quand la voiture est morte, ça ne sert à rien d’abîmer le moteur. Honnêtement ici, tu prends le départ parce que tu es un compétiteur, mais quand tu es aussi loin sur la grille, tu pries pour avoir la pluie et gratter un point.Quand tu roules pour Ferrari, ça ne doit pas être ton objectif ; et derrière, une fois que ta voiture est endommagée, que tu ne peux plus rouler comme il faut, j’estime qu’ils ont bien fait d’arrêter."

En vrai, son week-end était terminé avant même le départ, ce dimanche après-midi. Les habitués du tourniquet monégasque le savaient très bien. Alors pour celui qui regardait les Ferrari passer en jouant aux petites voitures sur un balcon surplombant Sainte-Dévote, la déception était forcément là.

"J’ai tellement été soutenu ce week-end qu’il y a un peu de honte à terminer comme ça, c’est certain, avouait Leclerc. Mais on va continuer de travailler."

Vivement l’an prochain.